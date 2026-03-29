Diario de León

Semana Santa León 2026: programa del Domingo de Ramos con gráficos interactivos

«Hosanna el hijo de David; bendito el que viene en el nombre del Señor; hosanna en las alturas. Al entrar en Jerusalén se conmovió la ciudad y preguntaban: ¿quién es éste? Es el profeta Jesús, del de Nazaret de Galilea» (Marcos, 11)

Miles de personas acompañan al paso de La Borriquilla en la procesión de las Palmas de León

Miles de personas acompañan al paso de La Borriquilla en la procesión de las Palmas de LeónFERNANDO OTERO

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Redacción
León

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Ambiente festivo en el centro histórico, con multitudinarias salidas y actos de entrada triunfal.

  • Procesión de Las Palmas (principal, organizada por Junta Mayor por delegación del Cabildo Catedralicio) 

Organiza: Junta Mayor de Cofradías y Hermandades (participan Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad + Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno).

Hora de salida: 10:30 h desde Museo Diocesano y de Semana Santa.

Itinerario completo: Mariano Domínguez Berrueta → La Sal → La Paloma → Cardiles → Platerías → Plegaria → Plaza de San Martín → Zapaterías → Plaza de Don Gutierre → Fernández Cadórniga → Plaza de las Concepciones → Rúa → Teatro → Plaza de San Marcelo (incorporación Corporación Municipal en Antiguo Ayuntamiento) → Botines. A las 12:15 h aprox. Bendición de las Palmas. Continúa por Ancha → Plaza de Regla. A las 13:00 h Santa Misa en la Catedral. Retorno: Sierra Pambley → Ancha → Las Varillas → La Paloma → La Sal → Mariano Domínguez Berrueta → regreso al Museo Diocesano.

Puntos de interés y novedades: cambio de trayecto en 2026 (por La Sal, La Paloma y Cardiles antes de Plegaria); bendición solemne y misa catedralicia; ambiente alegre con ramos y palmas.

Otras procesiones de ramos y actos del día:

Procesión de Las Palmas (temprana, Capilla Santa Nonia): 8:30 h, bendición y recorrido corto por Cofradía Dulce Nombre → República Argentina → Villa Benavente → Plaza Fernando Merino → Lancia → regreso.

Procesión de los Ramos (Cofradía Santo Cristo del Perdón): 11:00 h desde Iglesia San Francisco de la Vega (bendición + Gómez de Salazar → Doña Urraca → Tizona → Sahagún → Ramón Calabozo → regreso).

Procesión de los Ramos (Parroquia Jesús Divino Obrero): 11:30 h desde Iglesia Jesús Divino Obrero (bendición + Víctor de los Ríos → Batalla de Clavijo → San Carlos → Daoiz y Velarde → Obispo Almarcha → José Mª Fernández → regreso).

Procesión de los Ramos (Cofradías Santo Cristo del Desenclavo + La Agonía): 11:30 h desde Iglesia Santa Marina La Real (bendición + Serranos → Plaza del Desenclavo → Plaza Puerta Castillo → Plaza Santo Martino → Sacramento → Plaza San Isidoro → Descalzos → Corral de San Guisán → regreso).

Procesión del Cristo del Gran Poder (Cofradía Cristo del Gran Poder): 17:00 h desde Patio de MIRESI (entrada triunfal en puerta Palacio Episcopal + San Lorenzo → San Pedro → Puerta Obispo → Plaza de Regla → Sierra Pambley → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria → Plaza Mayor → regreso).

Inmemorial Procesión del “Dainos” (Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio): 19:45 h desde Iglesia San Francisco (rezo Salve en Plaza del Grano + Corredera → Plaza San Francisco → Hospicio → Escurial → Plaza del Grano → Cuesta Carbajalas → Cuesta Castañones → Santa Cruz → Plaza Mayor → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Ancha → Plaza San Marcelo → Plaza Santo Domingo → Independencia → Santa Nonia → encuentro Virgen-Hijo en Capilla Santa Nonia → Jardín San Francisco → regreso).

Procesión Nuestro Señor Jesús de la Redención (Cofradía Nuestro Señor Jesús de la Redención): 21:00 h desde Museo Diocesano (Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria → Plaza San Martín → Zapaterías → Plaza Don Gutierre → Fernández Cadórniga → Plaza Concepciones → San Francisco → Hospicio → Escurial → Plaza Grano → Carbajalas → La Redención → Cuesta Castañones → Santa Cruz → Plaza Mayor con actuación Orfeón Leonés → regreso).

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