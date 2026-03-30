Semana Santa León 2026: programa del Lunes Santo con gráficos interactivos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Lunes Santo en León está marcado por el color negro de las tres cofradías, las más antiguas de la ciudad, que cogen el protagonismo en la Procesión de la Pasión. La Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, la Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la Real Cofradía Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz organizan esta cita ineludible que parte a las 20.00 horas de la iglesia de Santa Nonia.

Procesión de La Pasión

Organiza: Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad + Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno + Real Cofradía Santísimo Sacramento de Minerva y Santa Vera Cruz.

Hora de salida: 20:00 h desde Capilla Santa Nonia.

Itinerario completo: Capilla Santa Nonia → Cofradía Dulce Nombre → Jardín San Francisco → San Francisco → Plaza Concepciones → Fernández Cadórniga → Plaza Don Gutierre → Zapaterías → Plaza San Martín → Plegaria → Plaza Mayor (sin vuelta) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Ancha → Plaza San Marcelo → Plaza Santo Domingo (sin vuelta) → Independencia → Santa Nonia → regreso Capilla.

Puntos de interés: pasos emblemáticos de la Pasión; ambiente solemne en erl Barrio Húmedo.

Procesión del Rosario de Pasión

Organiza: Hermandad Sacramental de Santa Marta y Sagrada Cena.

Hora de salida: 20:30 h desde Iglesia San Marcelo.

Itinerario completo: Iglesia San Marcelo → Plaza San Marcelo → Ruiz de Salazar → Pilotos Regueral → Cid → Plaza San Isidoro → Descalzos → Corral San Guisán → Serranos → Plaza San Pelayo → San Pelayo → Pablo Flórez → Plaza Regla → Ancha → regreso Iglesia San Marcelo.

Solemne Adoración Procesional de las Llagas de Cristo

Organiza: Cofradía Santo Sepulcro - Esperanza de la Vida.

Hora de salida: 22:00 h desde interior Convento Concepcionistas.

Itinerario completo: Convento Concepcionistas → Plaza Concepciones → Fernández Cadórniga (rezo 1ª Llaga) → Plaza Don Gutierre → Zapaterías → Plaza San Martín (2ª Llaga) → Juan de Arfe → Cofradía Angustias y Soledad → La Redención → Cuesta Carbajalas (3ª Llaga frente Monasterio Benedictinas) → Plaza Grano → Escurial → Herreros (4ª Llaga frente Iglesia Mercado) → Plaza Concepciones (5ª Llaga) → regreso interior templo.