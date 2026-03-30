El latido del silencio desfila con La Redención, en fotos

Las imágenes del desfile procesional por las calles de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un silencio que se siente en el pecho, León se hizo recogimiento al paso de la Cofradía de la Redención. De rojo y el negro, los papones caminaron con esa sobriedad que no es frío, sino respeto puro. Desde el Museo Diocesano, su nueva casa, una nube de incienso abrazó la calle mientras el Cristo de la Misericordia iniciaba el balanceo. Tras él, el Señor de la Redención. Imposible no mirarlo con ternura al recordar su humilde viaje: aquella joya de Juan de Ancheta que llegó a León atada a la baca de un coche, rescatada de Nanclares de la Oca para convertirse en el tesoro que es hoy. Cerrando el cortejo, la Divina Gracia. Un lujo para el alma leonesa.