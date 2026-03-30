Las Damas de la Piedad completan su estación de penitencia en Astorga

Un momento de la procesión de las Damas de la Piedadramiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Hermandad de las Damas de la Piedad completó este Lunes Santo su estación de penitencia por las calles de Astorga. La comitiva partió del Santuario de Nuestra Señora de Fátima tras la celebración del acto de la estación de penitencia en el interior del templo.

El cortejo procesional estuvo integrado exclusivamente por mujeres, quienes portaron el paso de La Piedad, obra del imaginero Jose Antonio Navarro Arteaga. Las participantes vistieron la túnica negra de la hermandad, acompañada de la capa blanca y el capirote del mismo color. El recorrido avanzó por el barrio de Puerta de Rey hacia el centro de la ciudad, siguiendo el itinerario establecido hacia la Plaza Mayor.

Durante el trayecto, se realizaron las paradas correspondientes para el rezo del Vía Crucis. La sección musical acompañó el paso de la imagen con marchas procesionales de ritmo lento. La procesión finalizó con el regreso de la imagen al Santuario de Fátima, donde se procedió al cierre de las puertas tras la entrada de la última integrante de la hermandad.

Para este Martes Santo, está programadel Vía Crucis, organizado por la Junta Profomento de la Semana Santa, con salida a las 21.00 horas desde San Bartolomé.