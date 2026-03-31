Semana Santa León 2026: programa del Martes Santo con gráficos interactivos
La Cofradía del Santo Cristo del Perdón, con sus túnicas marrones, es la protagonista del día, con su especial tradición de indultar a un preso, recordando la importancia que tiene perdonar en el catolicismo
Los cofrades del Santo Cristo del Perdón vuelven a salir desde el Patio del Convento de Santa Cruz de las Hermanas Clarisas (19.00), un punto de comienzo mucho más cercano a la Catedral que su anterior sede en la Corredera.
- Procesión del Perdón
Organiza: Cofradía Santo Cristo del Perdón.
Hora de salida: 19:00 h desde Patio Convento Hermanas Clarisas.
Itinerario completo: Patio Convento Santa Cruz → Convento → Cardenal Landázuri → Plaza Regla (acto Perdón 20:00 h con Orfeón Leonés en Locus Apellationis). Si indulto, continuación: Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Mayor → Plegaria (intervención Grupo Andadura + ofrenda Santo Cristo Fuera San Martín) → Platerías → Cardiles → Varillas → Ancha → Plaza San Marcelo → Plaza Santo Domingo → Ordoño II → Plaza Guzmán → Avenida Palencia → (ramas separadas: Santo Cristo Astorga → Quebrantos → Gómez de Salazar; resto prolongación Avenida Palencia → Glorieta Cofradía → Gómez de Salazar → Iglesia San Francisco de la Vega, responso final).
Puntos de interés: acto del Perdón ante la Catedral; posible indulto real.
- Procesión Dolor de Nuestra Madre
Organiza: Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad.
Hora de salida: 20:00 h desde Capilla Santa Nonia.
Itinerario completo: Capilla Santa Nonia → Cofradía Dulce Nombre → Santa Nonia → Arquitecto Torbado → Plaza Cortes Leonesas → Fuero → Burgo Nuevo → Independencia → Legión VII → San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza Concepciones → San Francisco → Jardín San Francisco → regreso Capilla.
- Tradicional Calvario o Vía Crucis Leonés Cantado
Organiza: Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio.
Hora: 20:30 h interior Iglesia San Francisco.
Acto: 14 estaciones ante Cruces Penitenciales con cantos + Besapié solemne.