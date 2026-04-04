Diario de León

Semana Santa León 2026: programa del Sábado de Gloria con gráficos interactivos

El Domingo de Resurrección lo prologa la Pasión leonesa con un sábado que regala cuatro citas con esencia: el Desenclavo frente a San Isidoro, La Soledad de Jesús Divino Obrero, el Camino de la Luz y el Vía Lucis ya de madrugada

Procesión de la Soledad, en la iglesia de Jesús Divino Obrero.F. Otero Perandones.

  • Procesión del Santo Cristo del Desenclavo

Organiza: Cofradía Santo Cristo del Desenclavo.

Hora de salida: 16:30 h desde Patio Colegio Leonés.

Itinerario completo: Patio Colegio Leonés → Serranos → Plaza Desenclavo → Plaza Vizconde → Convento → Cardenal Landázuri (Salve MM. Clarisas desde interior Convento Santa Cruz ante Virgen Desconsuelo) → Plaza Regla → Ancha → Cid → Plaza San Isidoro (acto Desenclavo Cristo aprox. 18:30 h, testigos Cofradía Pendón San Isidoro y Cabildo Isidoriano en Atrio Puerta Perdón) → Sacramento → Plaza Santo Martino → Plaza Puerta Castillo → Serranos → Plaza Desenclavo → Serranos → regreso Colegio Leonés.

  • Procesión de la Soledad 

Organiza: Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.

Hora de salida: 19:00 h desde Iglesia Jesús Divino Obrero.

Itinerario completo: Iglesia Jesús Divino Obrero → Víctor de los Ríos → Obispo Almarcha → José María Fernández → San Pedro → Plaza Puerta Obispo → Plaza Regla → Sierra Pambley → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria (ofrenda Cristo Fuera San Martín) → Plaza Mayor → Santa Cruz → Puerta Sol → Daoiz y Velarde → San Pablo → Víctor de los Ríos → regreso Iglesia.

  • Procesión Camino de la Luz
TEXT:

Organiza: Cofradía Santo Sepulcro - Esperanza de la Vida.

Hora de salida: 19:15 h desde Atrio S.I. Catedral.

Itinerario completo: Atrio Catedral → Plaza Regla → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Mayor (sin vuelta) → Plegaria (entrega fuego Parroquia San Martín) → Plaza San Martín → Zapaterías → Plaza Don Gutierre → Fernández Cadórniga → Plaza Concepciones (entrega fuego Convento Concepcionistas) → Rúa → Teatro (intervención Coro Parroquial San Froilán) → Plaza San Marcelo (entrega fuego Parroquia San Marcelo) → Hermandad Santa Marta Sagrada Cena → Ancha → Plaza Regla → S.I. Catedral (entrega fuego; Vigilia Pascual 23:00 h).

  • Piadoso Vía Lucis

Organiza: Cofradía Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad.

Hora: 23:00 h Vigilia Pascual en Basílica San Isidoro; tras ella, Vía Lucis en Claustro a las 01:00 h.

tracking