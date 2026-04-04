El Sepulcro recorre el Camino de la Luz antes del Vía Lucis

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hay en la procesión unas llamativas tablas donde van condensados los elementos propios de la Vigila Pascual, que hacen referencia a los símbolos utilizados durante la celebración de la Resurrección de Cristo, la Vigilia Pascual: el cirio «Yo soy la Luz del Mundo», el fuego «El fuego que rasga la noche oscura de la humanidad» y el agua «Yo soy el manantial del agua viva».

Estos símbolos y la imagen de Jesús, el Hombre Nuevo, componen uno de los pocos pasos alegóricos que procesionan en la Semana Santa de León. Es la procesión del Camino de la Luz que edita la cofradía del Sepulcro. Tras entonar la aclamación: “Luz de Cristo», se fueron encendiendo, una a una, las velas de todos los feligreses que asisten a la Vigilia Pascual.