La Bañeza 2026: Tradición, fervor y el emblemático potaje marcan la Pasión bañezana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Semana Santa de La Bañeza en 2026 ha vuelto a brillar como un referente de la devoción leonesa, destacando por su mezcla única de sobriedad y sabor popular. El Miércoles Santo se consolidó nuevamente como el corazón de la festividad con la multitudinaria Procesión del Santo Potajero, donde el protagonismo infantil y el reparto de más de 4.500 raciones de potaje de garbanzos y bacalao reafirmaron una tradición que se remonta al siglo XVII. Otros hitos fundamentales de este año han sido la solemne Procesión del Encuentro el Martes Santo, el recogimiento absoluto de la Procesión del Silencio, y el broche de oro del Domingo de Resurrección con el vibrante Encuentro de Gloria y la suelta de palomas, subrayando el carácter de una celebración que es, por derecho propio, de Interés Turístico Regional.