Entre el dolor, el recogimiento y la esperanza de la resurrección

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La intensidad y la devoción marcaron el Viernes Santo en La Bañeza, con una jornada repleta de actos que comenzó al amanecer con la Procesión de Pasión y continuó con el tradicional Calvario y el Santo Rezo. Por la tarde, la solemne Procesión del Santo Entierro, con el sobrecogedor rito del Desenclavo, reunió a cofradías, autoridades y fieles en uno de los momentos más emotivos.

El recogimiento se prolongó en la jornada del Sábado Santo, protagonizada por la Procesión de la Soledad, que recorrió las calles en un ambiente de silencio y respeto, antes de dar paso a la Vigilia Pascual celebrada durante la noche.