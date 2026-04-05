La Basílica de San Isidoro de León presencia el ‘Desenclavo’ de Jesús tras dos años sin procesión por la lluvia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La vida se vive en carmesí y luto en la tarde de Sábado Santo. Apenas llegó la talla titular de la cofradía principal de Santa Marina La Real a la plaza de San Isidoro con ocho minutos de retraso sobre el horario previsto. Es es casi puntualidad británica para lo que se estilaba estos días en las celebraciones. Al lado y escoltando el momento, la Muy Ilustre e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro. La sarga es penitencia añadida cuando el Sábado Santo se vive a 23 grados a las seis y media de la tarde.

Tenía mejor luz la plaza en el acto de La Despedida el Jueves Santo. Era otra hora (una más tarde) y las condiciones de la meteorología también eran diferentes. Un momento sublime entonces. Con todo, el señor fue descendido de la cruz para reposar antes de pasar a la vida enterna.