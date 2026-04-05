Diario de León

La Basílica de San Isidoro de León presencia el ‘Desenclavo’ de Jesús tras dos años sin procesión por la lluvia

Carlos S. Campillo

Publicado por
Redacción
León

Creado:

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La vida se vive en carmesí y luto en la tarde de Sábado Santo. Apenas llegó la talla titular de la cofradía principal de Santa Marina La Real a la plaza de San Isidoro con ocho minutos de retraso sobre el horario previsto. Es es casi puntualidad británica para lo que se estilaba estos días en las celebraciones. Al lado y escoltando el momento, la Muy Ilustre e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro. La sarga es penitencia añadida cuando el Sábado Santo se vive a 23 grados a las seis y media de la tarde.

Tenía mejor luz la plaza en el acto de La Despedida el Jueves Santo. Era otra hora (una más tarde) y las condiciones de la meteorología también eran diferentes. Un momento sublime entonces. Con todo, el señor fue descendido de la cruz para reposar antes de pasar a la vida enterna.

Carlos S. Campillo

Acto del Desenclavo de Cristo en la Semana Santa de León

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