Que no falten buenos alimentos y compañía

La Navidad despierta el lado más solidario. Asociaciones e instituciones se vuelcan estos días para que los colectivos más vulnerables no sientan el frío que en estas fechas calienta los hogares.

Los juguetes, la comida y el acompañamiento centralizan casi todos los esfuerzos.Los usuarios del comedor social de la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca) disfrutaron el 17 de diciembre en el turno de comidas, de un menú especial y elaborado por prestigiosos cocineros leoneses adscritos a Euro-Toques. Esta iniciativa se presenta como un regalo para Asleca en su 118 aniversario. Euro-Toques estuvo representada por un equipo compuesto por Juanjo Pérez y Yolanda León, de Cocinandos (León); Jesús Prieto Serrano, del Restaurante Serrano (Astorga), Javier del Blanco, del Restaurante Cocina con Mimo (León), Rosa María Gutiérrez, del Restaurante Entrepeñas (Geras de Gordón), Amparo Rodríguez, del Restaurante Cueva Los Poínos (Valdevimbre); Gregorio Valderrey, de La Venta de Goyo (Valdespino de Somoza), Raúl Vidal, de la Bodega Regia (León) y Eugenio Blanco, del Restaurante Alborada (León) que elaboraron menús para los casi 130 usuarios que acuden diariamente a comer al centro.Las iniciativas para aminorar los sentimientos de soledad no deseada también emergen en estas fiestas. A través del programa ‘Navidad en compañía’, las personas mayores que lo soliciten podrán pasar los días de Nochebuena y Navidad y Nochevieja y Año Nuevo en alguno de los siete centros residenciales adheridos a la iniciativa municipal para disfrutar de la Navidad en compañía de las personas residentes.San Juan de Dios de León ha puesto en marcha la campaña ‘Cartas que acompañan’ la soledad no deseada para ofrecer un acto real de conexión y compañía durante la Navidad a personas mayores ingresadas en el Hospital con escasas o nulas redes de apoyo familiar.La Sociedad de San Vicente de Paúl aprovecha el tirón digital para concienciar sobre la soledad no deseada con el La soledad duele, con tu aportación marcamos la diferencia que busca sensibilizar, recaudar fondos y fomentar el voluntariado en proyectos de apoyo emocional.