El arquitecto, esencial para buenas reformas

Los arquitectos logran un impacto significativo en la sociedad a través de sus diseños. Crean espacios para vivir, trabajar y de ocio. Pero además, sus decisiones pueden influir en el medio ambiente, la economía y la calidad de vida de las personas. Y desde la Junta Directiva de la Delegación de Ponferrada del Colegio Oficial de Arquitectos de León (Coal) se vive con preocupación cómo influyen las decisiones en la vivienda, sobre todo, del mundo rural porque pueden suponer grandes desembolsos a sus propietarios, que sin la buena planificación de un profesional puedan llegar a constituir inversiones ruinosas.

Esta Junta Directiva explica que el ahorro de energía eficiente se consigue con un buen diseño de la envolvente de un edificio y la elección de los materiales. La envolvente incluye los cerramientos, las carpinterías exteriores, la cubierta e incluso el aislamiento del suelo en caso de viviendas en planta baja. El arquitecto puede aconsejar sobre los materiales y el espesor idóneos para conseguir, no solo, un ahorro de energía, sino un correcto mantenimiento y alargar la vida útil del edificio. Pero «esto no se logra si no está instalado por un verdadero profesional», insisten. Esto es fácil cuando se trata de obra nueva, pero en caso de rehabilitaciones, la Delegación de Coal en Ponferrada recomienda tener en cuenta los cerramientos existentes y complementarlo con el aislamiento necesario para conseguir un confort en el interior. Los arquitectos se encargan de las certificaciones energéticas CEE, que son las que indican la situación energética de la vivienda y si existe un déficit en la envolvente y cómo se puede llegar a conseguir un resultado óptimo, teniendo en cuenta el tipo de energía utilizado. También, de las inspecciones técnicas de los edificios (ITE) que tienen más de 40 años, cada vez más necesarias, pues además de corregir deficiencias del edificio para evitar un deterioro del mismo y gastos más costosos a futuro, «si no se tiene en vigor los seguros no se responsabilizan de los daños que se ocasionen».

La «España Olvidada»

Las rehabilitaciones se realizan con frecuencia en la «España Olvidada» por dos tipos de personas, aquellas que por añoranza desean volver a su pueblo y acondicionan edificaciones de sus antepasados.

El otro tipo en el que incide la Junta Directiva de la Delegación de Ponferrada de Coal es aquel que entiende la restauración como una compensación económica a largo plazo. Invierte en la restauración para mantener una edificación pensando poder destinarla a un uso turístico que le compense esa inversión. «Nunca será un negocio, pues en los pueblos este tipo de turismo se da durante pocos meses», opinan.

Este método también puede ser extensible a ciudades pequeñas como Ponferrada, que debido a una mala planificación urbanística el centro de la ciudad se encuentra con numeroso edificios vacíos y a punto de convertirse en ruinas.

Tanto uno como el otro mantienen edificaciones en uso y son un recurso económico que afecta a toda la población.

Precisamente, la Junta Directiva de la Delegación de Ponferrada del Colegio Oficial de Arquitectos de León, «las restauraciones podrían aumentar si los trámites burocráticos de la transmisión de herencias no fueran tan farragosos y costosos».

DIFERENCIAR EL ALQUILER RURAL Y URBANO

Actualmente, se comenta que se van a regular los alquileres. Y eso «está bien», para la Delegación de Ponferrada de Coal, «siempre y cuando no se legisle y se apliquen los mismos criterios e impuestos para una capital ó para un pueblo».

El turismo rural es muy distinto al de las capitales, porque se va a disfrutar de la tranquilidad, del entorno, gastronomía, naturaleza… «Sólo trae beneficios», opinan