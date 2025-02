Ardoncino hace bailar a Chozas de Abajo

Chozas de Abajo vivirá un año más por todo lo alto sus carnavales. En esta ocasión será la localidad de Ardoncino la protagonista del acto central que el domingo 2 de marzo apunta a sumar más protagonistas que en años pasados hasta alcanzar los 2.000. Una cifra sobresaliente para convertir el desfile en una serpiente multicolor en la que la música, la alegría y la diversión están más que aseguradas.

MARCIANO PÉREZ

Con el Ayuntamiento de Chozas como organizador con la ayuda de la Junta Vecinal de Ardoncino y las asociaciones del municipio, las carnestolendas de 2025 en el municipio tendrán nuevamente como protagonistas a los vecinos y también a los cientos de visitantes que en algunos casos repetirán presencia y en otros la estrenarán. Con nada menos que 12.000 euros en premios que convierten al desfile de carnaval de Chozas de Abajo, en este caso en Ardoncino, en el que mayor cuantía de dinero reparte en sus diferentes concursos, será la calle Alto de Ardoncino el escenario donde la comitiva empezará a derrochar imaginación y colorido para confluir en la zona del bar del pueblo. Y con más de 31 carrozas (13 del municipio y oras 18 de fuera) que acompañarán a los dos millares de participantes entre los que no podían faltar las charangas, o lo que es lo mismo, el toque de ritmo más fiestero. Con casi tres décadas de historia a sus espaldas, el desfile de carnaval sumará una nueva entrega en un municipio que presume y con razón de contar con una propuesta de lo más atractiva, concurrida y espectacular. Lo ha venido demostrando a o largo de estos años y no va a faltar en esta nueva entrega de 2025 en la que en este caso Ardoncino como una de sus localidades, vestirá sus mejores galas para que la fiesta y el disfrute sean plenos. Y para poner fin a la fiesta que se prolongará hasta entrada la noche no faltará una sabrosa chocolatada con bizcochos mientras el jurado profesional dictamina sus resultados en esta caso para los diferentes concursos organizados con motivo del desfile que van desde la mejor carroza, el mejor grupo, parejas o el grupo más elaborado por citar algunas de las categorías. Será el mejor colofón a un carnaval que tiene en el municipio de Chozas de Abajo y en este caso a su pedanía de Ardoncino a un escenario ideal para que la fiesta y la diversión abren de par en par las puertas al mes de mayo. Y con unos carnavales para recordar por muchos años. Tanto para niños como adolescentes y adultos. Todos tienen protagonismo y cabida en las carnestolendas de este municipio leonés.