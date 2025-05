Villaquilambre suma siete ferias para todos los públicos

Villaquilambre ha empezado con fuerza el calendario ferial. Primero recibió la buena noticia de que el Instituto European Capital of Democracy y The Innovation in Politics nominó a su pionera Feria de la Salud a los Premios Europeos a la Innovación Política 2025 por su implicación en el envejecimiento activo. Después logró un espaldarazo de público que consolida su certámen agroalimentario el 6 de abril al alcanzar la segunda edición y sumó otros dos éxitos ese mismo mes con la Feria del Libro y su apuesta por el mundo del juguete.

Así que lo mejor de la huerta, junto a gran variedad de embutidos, orujos y vinos para pasar el trago, y un toque dulce de las mieles dejaron buen sabor de boca a los centenares de personas que acudieron a la Feria de Productos y Tradiciones Leonesas. Un evento que implica al municipio en la marea gastronómica de viandas de la tierra y que se tradujo en un salto de 24 a 32 expositores respecto a la primera edicion, colocados en el recinto del colegio de Los Adiles de Villaobispo de las Regueras.

Para animar el ferial hubo un desfile de pendones de la provincia al son de la música de Zargazán. Y tras la apertura de puertas, bailes regionales, lucha leonesa, deportes autóctonos y juegos populares. Tampoco faltó una comida popular leonesa nada menos que con morcilla, picadillo con queso de Valdeón y cecina de chivo. Incluso por la tarde se incluyó un reparto de cecina de la mano del cortador Agustín Risueño.

El alcalde de Villaquilambre, Jorge Pérez, destaca que «desde el Ayuntamiento queríamos poner en valor y exaltar lo que son las tradiciones leonesas y no sólo las tradiciones y los bienes materiales, sino también los productos agroalimentarios que creo que constituyen una seña de identidad de nuestro pueblo que hay que poner en valor». Un realce que, en opinión del regidor «no sólo debe traspasar nuestras fronteras sino también realizarse dentro», y que camina a su tercera cita en 2026.

Opinión que comparte el equipo de Gobierno, que aprecia que Villaquilambre «tenía carencia de una feria como ésta y por eso la impulsamos y esperamos que dure muchos años más». Tanto el alcalde como la concejala de Tradición e Identidad Leonesa, Paz Mozo, se alegran de que a los productores y artesanos presentes les fuera bien para «que el año que viene repitan los mismos e incluso se amplíen y puedan seguir creciendo».

Mozo ve con satisfacción «que los expositores hayan respondido muy bien y repitan del Bierzo, de la Ribera del Torío, Tierra de Campos, del municipio y otros puntos de la provincia».

También valora que en un momento marcado por el uso de pantallas y dispositivos electrónicos, el Ayuntamiento de Villaquilambre haya organizado a final de abril una feria destinada a ofrecer otro tipo de fórmulas de juego, con juguetes de toda la vida para los más pequeños y verdaderas joyas para los coleccionistas. Juegaquilambre hizo su primer contacto con ánimo de seguir también en Los Adiles, donde se colocaron 15 estands llegados de León, Asturias, Galicia, Madrid, Burgos y Valladolid. Su gran reclamo, las más de 100.000 piezas de Playmobil, 35.000 piezas de lego, coches a escala, figuras de acción o funkos.

Ahora, todo está listo para la nueva Feria de la Salud el 17 de mayo, que incluye talleres de primeros auxilios, estrategias para el autocuidado, una yincana del azúcar, sobre salud mental, entrenamiento cognitivo, salud visual, lactancia materna o cocina saludable. Le seguirá del 13 al 15 de junio la Feria de la Cerveza, Expojoven en septiembre y Emprendedoras en diciembre.

La Feria de la Salud se consolida el día 17

Bajo el lema «Villaquilambre te cuida», este 17 de mayo se celebra la segunda edición de la Feria de la Salud, en el Polideportivo de Navatejera. Incluye una marcha solidaria a favor de Almon con salida y llegada al parque del Cardadal. A mitad del recorrido, en

el parque de Valdeiglesias, la oncóloga Ana López instruirá a los participantes con recomendaciones para reducir el riesgo de cáncer. Habrá clase de zumba, talleres. pruebas sanitarias y festival de verduras.