León presume de su gran patrimonio verde

El paseo fluvial del Bernesga es uno de los pulmones verdes de la ciudad de León. Imagen del parque de La Candamia. El parque de Quevedo, en la zona del Crucero.

No fue al azar. Cuando la Legio VI Victrix hizo su oprimer asentamiento, luego convertido en campamento por la Legio VII, valoró la punta de flecha que define el encuentro entre los ríos Bernesga y Torío. A su alrededor crecía la vida que, más de dos milenios después, se ha abierto paso con la adecuación del paisaje para adaptarse a los requerimientos urbanos, pero sin marginar la importancia de mantener un enclave natural privilegiado. El respeto a la herencia recibida que favorece que, a día de hoy, luzca como la segunda ciudad de España con más zonas verdes por habitante, sólo precedida de Vitoria, y que su posición se desborde engrandecida por el cinturón medioambiental de los municipios de su área metropolitana.

El legado natural sobrevive en un mapa en el que se anotan más de dos millones de metros cuadrados de zonas verdes. La nómina la engordan espacios de relevancia medioambiental con flora y fauna protegida, como La Candamia, donde su red de rutas verdes confluyen en un parque recreativo, a orillas del Bernesga, que desde al primavera hasta el otoño se convierte en una de las zonas de referencia social.

El potencial lo supera incluso el Monte San Isidro, que apunta sus 1,4 millones de metros cuadrados por encima de los 2 millones del Ayuntamiento de León. Titularidad de la Diputación de León tras la usurpación encubierta realizada por el régimen franquista en 1949 a la Fundación Sierra Pambley, en el que coinciden también terrenos de los municipios de Sariegos y Villaquilambre, en este espacio de gran interés biológico se enboscan pinos y robles a cuya sombra hay una nutrida fauna.

Fuera de estas dos áreas que jalonan la conurbación, León mantiene un itinerario de parques dentro de la ciudad en los ha perseverado desde hace décadas. La Granja y Quevedo destacan sobre los demas por su valor como aulas de la naturaleza y su conservación, como refleja su reconocimiento con el emblema de «Bandera Verde», dentro del programa «Green Flag Award» de acreditación internacional que premia a los espacios bien cuidados.

No son los únicos espacios en los que León presume de huella verde. La red de parques, abiertos unos y vallados con horario otros, deja muestras en las que disfrutar de la naturaleza en San Francisco, El Chantre, La Palomera, el campus de Vegazana, Puente Castro, el Polígono 58, el Polígono 10, el Área 17, Virgen del Camino, Eras de Renueva o el más reciente de las Tierras Leonesas, en el barrio de La Torre, diseñado como escaparate de los cultivos provinciales.

Pero además, el jardín natural de la ciudad se nutre de la adecuación de los paseos en los que el componente verde protagoniza la urbanización fijada como un sello de la ciudad de León. Su importancia se observa en la Condesa de Sagasta, en Papalaguinda o en barrios más nuevos, como La Lastra, donde los vecinos han insistido en que en los últimos años se ha desatendido el cuidado que necesitan para que no se pierdan entre la maleza.

La acuarela verde de León se completa con los dos elementos que determinaron el primer asentamiento poblacional. La ciudad entendió ya desde finales del siglo pasado que debía invertir en la adecuación de las riberas del Bernesga y el Torío como paseos. La ejecución de sentas peatonales y de bicicletas, la ejecución de escolleras, la colocación de mobiliario urbano, la construcción de pasarelas y el cuidado de los jardines han hecho que, pese a domesticar en demasía el área fluvial, sean un valor medioambiental para el disfrute de la población.

Las riberas de los ríos, los grandes parques periurbanos y los jardines interiores eriquecen la ciudad