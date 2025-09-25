La mejor solución de conectividad con el sello Saunier Duval

En Saunier Duval han desarrollado una solución de conectividad que permite que la caldera Saunier Duval esté monitorizada en todo momento gracias a su sistema de comunicación Saunier Duval.

Con esta tecnología, la caldera transmite la información necesaria para realizar un chequeo permanente. Además, el cliente podrá disponer de informes periódicos sobre el rendimiento de la caldera y consejos personalizados sobre consumo y ahorro.

Gracias al Servicio de Mantenimiento MiSaunier Duval Connect, las calderas Saunier Duval están conectadas en todo momento con el Servicio Técnico Oficial en León que garantiza que todos sus técnicos cuentan con la formación y experiencia necesaria para asegurar el perfecto mantenimiento de su equipo. Porque nadie conoce su caldera como el propio fabricante.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Con Saunier Duval los clientes disfrutan de una caldera de última tecnología, y es que cuentan con la tranquilidad de saber que los técnicos especialistas de Saunier Duval cuidan y analizan en profundidad todos los indicadores, gestionando y solucionando en remoto las posibles incidencias.

Todo gracias a la monitorización y seguimiento continuo que permite realizar un chequeo permanente de los aparatos para una seguridad total.

PIEZAS ORIGINALES

«También queremos recordarle que todas las piezas originales, todos los desplazamientos y la mano de obra correspondiente están incluidos en el Servicio de Mantenimiento MiSaunier Duval Connect, tanto en las revisiones como en las averías.

Solamente Saunier Duval le ofrece todas las piezas originales incluidas hasta que la caldera cumpla quince años», apuntan desde la empresa.

Las calderas Saunier Duval están conectadas en todo momento con el Servicio Técnico Oficial en León