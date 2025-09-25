Goncelis refuerza su lugar como referente en innovación

Tiene mucho mérito el trabajo que Goncelis ha realizado en los últimos años para convertirlas de identidad. El cliente es el que toma la última decisión, la empresa sabe perfectamente lo que debe de hacer, siempre se tiene garantía de que los plazos están en tiempo en forma y hay un estudio detallado que permite ejecutar los proyectos sin que ninguna sorpresa trunque las expectativas.

Por eso Goncelis siempre está atenta a los cambios tecnológicos y aprende de sus experiencias para convertir la calidad, la andadura previa y la eficacia en las señas de identidad que hacen de la firma un referente en gas natural, calefacción, suelo radiante, placas solares y saneamiento. Ingenieros, instaladores, trabajadores de primera línea son la mejor referencia para el servicio personal y el uso de las nuevas tecnologías, que permiten elaborar obras de reforma y renovación en poco tiempo y con total seguridad el proyecto que se le proponga. Se trabaja en Goncelis los 365 días del año y las 24 horas del día para asegurar la continuidad del servicio, que se incluye la instalación de montajes eléctricos y lo extiende al resto del país.