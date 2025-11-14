El Bierzo, música local e internacional con alma

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

En la comarca del Bierzo emerge un oasis cultural donde la música se entrelaza con la naturaleza exuberante, el vino de la Denominación de Origen y las tradiciones del Camino de Santiago. Lejos de las grandes urbes, este territorio de parajes naturales y pueblos únicos ha consolidado un calendario musical que atrae a miles de visitantes cada año. Desde festivales independientes que fusionan arte y sostenibilidad hasta citas rockeras y reggae que llenan plazas y parques, El Bierzo no solo acoge a artistas nacionales, sino que también nutre a talentos locales que llevan el eco berciano a escenarios internacionales.

El verano en El Bierzo es sinónimo de festivales, con una programación que transforma pueblos como Ponferrada, Balboa o Villafranca en epicentros de la música en directo. Uno de los más emblemáticos es el Observatorio Festival, que convierte a Balboa en el epicentro de la música indie y alternativa. Otra de las grandes citas es el Musicamino en Villafranca del Bierzo. Este festival internacional combina música con el mundo del vino, ofreciendo catas musicales guiadas por enólogos y actividades para familias, como recorridos por el Camino de Santiago acompañados de artistas.

A mediados del verano se celebra el Planeta Sound en Ponferrada, que en su quinta edición reunió a 12.000 asistentes en 2024 y se ha consagrado como un evento indispensable para los amantes del indie. En 2025, el cartel incluyó nombres como Mikel Izal, Shinova, Duncan Dhu y Nil Moliner en un ambiente familiar con gastronomía local y sesiones D.O. Bierzo. Es una cita clave para el noroeste español, con énfasis en la escena local como el grupo Cometa.

El reggae encuentra su hogar en el Reggaeboa con un espíritu consciente y familiar en un entorno rural que promueve la sostenibilidad y la convivencia.

En Villafranca brilla también el Fiestizaje con ritmos del mundo: reggae, ska, percusión latina y fusiones globales. Por último, el Espina Fest en Vega de Espinareda y el Moreda Rock en Moreda de Albares destacan por su arraigo local y su rol en atraer juventud al rural.

El Bierzo no solo recibe talentos, sino que exporta figuras que marcan el panorama nacional. La Orquesta Sinfónica de Ponferrada y del Bierzo (OSP) es un pilar clásico. En la escena emergente, destacan Nico Vega, rapero de Cacabelos y Paula Efe, artista folk con toques artísticos. cono (Andrés Fidalgo) que fusiona trap y experimentales. Bandas locales como Cometa, The Rapants o Puño Dragón representan el rock berciano, mientras que tríos como Litus o Pancho Varona aportan madurez.

El folclore berciano se preserva en grupos como la Camerata Clásica de Ponferrada o la Banda Sones del Órbigo, que integran tradición en ciclos como el de artesonado mudéjar. Además, artistas como John Pollón o Gara Durán han adoptado El Bierzo como musa, teloneando a grandes como Viva Suecia.

Si buscas música que resuene con el alma, El Bierzo te espera con los brazos abiertos.

