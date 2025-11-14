La hora de impulsar el gran potencial turístico del Bierzo ha llegado

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El Bierzo es una tierra que merece la pena ser conocida y reconocida. Un enclave geográfico privilegiado, un mundo fronterizo entre las tierras gallegas y las leonesas, que tiene su propia idiosincrasia. Es una encrucijada de caminos, por la que pasa uno de los trayectos más importantes de la cristiandad desde hace más de un milenio, el Camino de Santiago.

Y es debido al Camino, que existe uno de los principales monumentos ponferradinos y bercianos, el Castillo de los Templarios. Además de la mística y leyenda que imbuye a cualquier cosa relacionada con la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, la fortaleza es el punto entorno al que giran varios eventos a lo largo de todo el año, entre los que destacan la Noche Templaria en verano y la recreación de la Revuelta Irmandiña en otoño.

En el transcurso de la Noche Templaria, uno de los elementos más destacados es el de la Cena, en la que los participantes acuden vestidos de época para disfrutar de una sesión gastronómica diferente. Sin olvidar los bailes medievales que vienen a continuación para una mejor digestión.

La recreación de la Revuelta Irmandiña, con la colaboración de la asociación histórica de los Caballeros de Ulver, reproduce la revuelta, la embestida, la batalla y la derrota de la Hermandad frente a las tropas del Conde de Lemos, ante cientos de personas que quieren ver de cerca el desarrollo de la trama acontecido en el año de 1467, en el marco de las hostilidades entre Enrique IV y Alfonso XII por la sucesión de Castilla. Enrique firmó un documento en el que permitió la creación de la Santa Irmandade do Regno de Galicia y la destrucción de los castillos de la nobleza.

El Ayuntamiento de Ponferrada hizo un balance positivo de los datos de visitantes, que se incrementaron de enero a septiembre en un 2%, hasta alcanzar los 103.867, según los datos ofrecidos por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que aunque han subido los datos de estancia media de viajeros y el de pernoctaciones, ha bajado el del precio medio por habitación (ADR). Teniendo en cuenta los primeros nueve meses de 2024 con los de este año, se ha pasado de 56,02 a 55,72 euros, lo que implica una bajada del 6%.

Pero, aunque sea la capital, no todo en El Bierzo es Ponferrada, y ese se aplica también al ámbito turístico. Por eso, aunque 487.060 euros se destinan para realizar actuaciones de eficiencia energética en el Castillo de los Templarios, también se ejecutará un plan de movilidad sostenible para el paisaje cultural de la Tebaida berciana (Centro de iniciativas y albergue de Peñalba, Centro de interpretación e iniciativas del Valle de Oza, Albergue de Montes de Valdueza y Albergue de Villanueva de Valdueza).

El pueblo de Compludo es uno de los referentes de la Tebaida.L. DE LA MATA

El sector turístico está formado por empresarios de restaurantes, alojamientos, actividades de turismo activo, bodegas, guías de turismo, etc. Este verano ha sido fatídico, El Bierzo ha sufrido una de las mayores catástrofes naturales de la época reciente con los incendios que asolaron la comarca y arrasaron buena parte del territorio. Eso provocó una caída notable de los viajeros y pernoctaciones en uno de los meses de mayor ocupación del año y lamentablemente, los alojamientos dejaron de colgar el cartel de completos desde mediados de agosto. Algunos tardarán muchos años en volver a colgarlos, pues cuando se quema el paisaje, se quema el reclamo.

Sin embargo, hay que pensar con optimismo y resiliencia. La Junta de Castilla y León ya está trabajando en ello, como con los 6,6 millones de euros que ha destinado para rehacer el pueblo de Lusío. O los 716.600 euros para restaurar el Mirador de Orellán, donde se recuperarán también el entorno, los accesos y la galería subterránea. Todo el paraje de Las Médulas ha quedado muy afectado, pero con recursos y paciencia, volverá a ser lo que era.

Como la criatura legendaria del ave fénix, que cuando se hace vieja y muere arde y de entre sus cenizas sale una cría, El Bierzo se recuperará de este golpe, porque está lleno de rincones especiales que merecen ser recorridos, como la Tebaida, el Castillo de Sarracín o el Hayedo de Busmayor.