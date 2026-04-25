Clínica Veterinaria La Bañeza: En medio de la dificultad surge la oportunidad

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | león

Sara Iglesias es una mujer emprendedora del mundo rural. Tiene mérito doble. Pymes y autónomos suelen tener todo en contra y en el caso de Clínicas Veterinarias La Bañeza-Santa María, la premisa se cumple por partida doble. En marcha desde el año 2013, sobrevivió incluso al drama de la pandemia y de lo que supuso para el negocio.

Clínica Veterinaria La Bañeza disone de un equipo de veterinarios y auxiliares cada vez mas especializados en las diferentes ramas de la medicina animal que junto con los equipos mas avanzados y unas modernas instalaciones ofrece un servicio veterinario completo y unico en la comarca.

El objetivo es el bienestar y el derecho animal, dando calidad de vida a las mascotas y para ello pone a disposicion todo lo que los peludos de la casa necesiten de su propuesta.

La veterinaria ha sido tradicionalmente considerada una profesión masculina, pero la mayor parte de las personas que se licencian en la Universidad son mujeres. A las féminas les corresponde el liderazgo del sector, actualmente en León.

La docencia enseña a trabajar con los animales, pero nadie enseña al profesional a ser empresario y a enfrentarse a todo lo que supone emprender. Hay que hacer las veces de Comunity Mánager, hay que seleccionar al personal y «llevar el barco» además de la tarea de ser veterinario propiamente dcho. Es lo que no se enseña en la Universidad.

Diagnostico por imagen, asi se llama el servicio que presta gracias a uno de los equipos mas modernos de radiodiagnóstico digital. Desde sus inicios en 2013 tammbién cuenta con diagnóstico, tratamiento y cirugía de todo tipo de problemas ortopédicos. Un equipo de varios especialistas se desplaza a la clínica para ofrecer este servicio tan demandado y necesario.

Los profesionales de la cçinica están disponibles las 24 horas del dia durante todo el año para urgencias veterinarias ( no presenciales y no a domicilio) llamando al teléfono 609 145 679. En materia de endoscopias, cuenta con años de experiencia y los mejores equipos para evitar cirugías, procedimientos rápidos con la minima invasion y sin cicatrices.

Si el cliente no puede acudir a la clínica, hay opción de que un profesonal se puede desplazar o bien traer a la mascota a las instalaciones (este servicio siempre será bajo disponibilidad del vehiculo y nunca para urgencias).

También cuenta conn un servicio de guardería canina. Por si alguien se va unos días, si tiene una boda o si quiere descansar unos días, todas estas opciones, estarán calentitos, vigilados y como en casa.

La honestidad es la marca de la casa. Sin en algún area surge alguna complicación, se deriva al animal al lugar que se considere necesario para prestarle la mejor atención posible.

El objetivo es el bienestar y el derecho animal, dando calidad de vida a las mascotas con lo que necesiten