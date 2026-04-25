Agrovet, referente del cuidado animal en el medio rural

La clínica cuenta con unas modernas instalaciones en Mansilla Mayor para el cuidado de todo tipo de mascotas.marciano pérez

maría carnero | león

El Hospital Veterinario de Laboratorios Analíticos Agrovet, ubicado en Mansilla Mayor, celebra seis años desde el inicio de su actividad clínica, consolidándose como uno de los centros de referencia en el cuidado de animales de compañía y de explotaciones ganaderas en las comarcas del Esla y el Porma.

Desde su apertura en 2019, el centro ha acumulado una amplia experiencia en medicina veterinaria, en un contexto marcado por la ausencia de clínicas veterinarias en la zona tras el cierre del consultorio de Mansilla de las Mulas. Esta situación ha incrementado notablemente la demanda del servicio, especialmente en el ámbito rural.

El hospital se integra en el complejo de Agrovet en Mansilla Mayor y dispone de amplias instalaciones con zona de aparcamiento, áreas de consulta y equipamiento técnico de última generación. Entre sus servicios destacan la medicina preventiva (vacunaciones y desparasitaciones), laboratorio y análisis clínicos, diagnóstico por imagen —radiografía digital, ecografía, ecocardiografía y electrocardiografía—, además de cirugía, endoscopia, laparoscopia, traumatología, ortopedia, reproducción y hospitalización.

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar altamente cualificado, dirigido por el director clínico Antonio Rodríguez Zarza, lo que ha permitido en poco tiempo posicionarse como un referente en técnicas avanzadas. Entre sus proyectos más destacados se encuentra el convenio firmado con la Asociación Española del Perro Mastín Español, centrado en el diagnóstico y control de la displasia de cadera, una patología frecuente en esta raza.

Este acuerdo permite realizar diagnósticos precoces que contribuyen a mejorar la salud de los animales y evitar la transmisión de enfermedades hereditarias, reforzando el papel del hospital en la medicina preventiva especializada.

Uno de los pilares del crecimiento del centro ha sido la implantación de la Tarjeta Club Agrovet, un sistema de seguros veterinarios que ha tenido un notable éxito entre los propietarios de mascotas. Este modelo, equivalente a un seguro médico privado, permite el pago de una cuota mensual que da acceso a un servicio veterinario continuo, incluyendo consultas, pruebas diagnósticas, cirugías y tratamientos especializados.

Según el equipo directivo, esta fórmula mejora la accesibilidad a la atención veterinaria y fomenta la prevención, alineándose con la filosofía de trabajo que Agrovet lleva desarrollando desde hace más de dos décadas en el ámbito de los grandes animales.

Colaboración altruísta

Además de su labor asistencial, el hospital mantiene una estrecha colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro como Huellitas del Esla, que desempeña una importante labor de rescate de animales en la comarca. Estas entidades se encargan de recoger animales abandonados o en situación de vulnerabilidad, mientras que el centro veterinario se ocupa de su atención médica, recuperación y preparación para su adopción.

Esta colaboración ha permitido dar una segunda oportunidad a numerosos animales, reforzando el compromiso del centro con el bienestar animal y la protección de los más vulnerables.

Con la puesta en marcha de este hospital veterinario, Agrovet ha reforzado su apuesta por el mundo rural, ofreciendo un servicio integral tanto a explotaciones ganaderas como a animales de compañía.