Clínica veterinaria Palomera: La profesionalidad que acreditan sus 25 años

El aval va mucho más allá de sus doctorados. La garantía no se queda solo en la práctica de una veterinaria clásica que ha sabido incorporar las últimas técnicas de diagnóstico y tratamiento, además de persistir en una formación continua que actualiza su saber para atender a nuevos problemas. Sólo con eso valdría para acreditar su profesionalidad. Pero la tarjeta de presentación de la clínica veterinaria Palomera añade además el oficio que ofrecen los 25 años de servicio que acumulan como un tesoro Cristina Rodríguez Concha y Zulima Suárez Diez para ponerlo a disposición de sus pacientes.

Este cuarto de siglo identifica la apuesta por una atención integral a las mascotas que ha evolucionado con el paso del tiempo. La labor comprende un cuidado que va desde la prevención básica de los animales y las intervenciones con las que curar sus patologías, hasta el cuidado de los temas de comportamiento. Su filosofía insiste en ese mimo familiar con el que se sigue la evolución de los animales desde crías hasta que maduran, lo que permite adelantar la detección de problemas, como saben quienes confían la salud de sus mascotas a estas dos profesionales que censan su clínica en el número 19-21 de la calle Victoriano Crémer, en La Palomera, teléfono 987 091 012.