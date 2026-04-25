Clínica Ricardo Díez Reyero: La mejor atención, en el entorno más cuidado

El acreditado currículum de Ricardo Díez Reyero sustenta el reclamo de una de las clínicas de veterinaria con más experiencia de León. El veterinario leonés, que suma 36 años de ejercicio, ofrece una atención integral para las mascotas sustentada en la garantía de la profesionalidad de todo el equipo humano y los últimos avances tecnológicos.

La clínica de Ricardo Díez Reyero, en el complejo de Santo Domingo, cuenta con ambientes diferenciados para perros y felinos tanto en las salas de espera como de consulta y hospitalización. En este ambiente, con feromonas para frenar el estrés de los gatos, se realizan ecografías, radiografías digitales, endoscopias y análisis clínicos, además de consultas generales y de enfermedades más complejas e intervenciones quirúrgicas de tejidos blandos, oftalmología y traumatología. El catálogo de atenciones abarca también el asesoramiento nutricional y de comportamiento, y guarda un especial cuidado con las patologías asociadas a los animales geriátricos. El centro dispone de los analizadores bioquímico y hematológicos más modernos del mercado para diagnosticar y tratar diferentes enfermedades de forma inmediata, como el cortisol (enfermedades metabólicas), SDMA (enfermedades renales) o lipasa pancreática específica.