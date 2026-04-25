Innovación y transferencia en el sector agroalimentario

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Abigail Calvo | León

Impulsar la generación, transferencia y difusión del conocimiento científico en el ámbito agroalimentario es la misión principal del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León, conocido como el Ictal. Su actividad investigadora aborda temas de relevancia tanto para la industria agroalimentaria como la para la salud pública, con el desarrollo de tecnologías avanzadas de procesado en la industria del sector y el estudio de factores que afectan a la calidad, la seguridad e inocuidad de los alimentos, así la influencia de la nutrición en la salud y el bienestar de los humanos.

El centro cuenta unas modernas instalaciones y equipos, entre las que destacan una sala de catas normalizada y una planta piloto de industrias alimentarias con líneas de producción de productos lácteos, cárnicos y de panadería, bollería y pastelería, así como laboratorios equipados para una amplia oferta de servicios de análisis físico-químico y microbiológico de alimentos y aguas. El Ictal pone estas instalaciones a disposición de la industria alimentaria, así como a pequeñas y medianas empresas para que puedan avanzar en I+D+i. De hecho, en los últimos años, los investigadores han suscrito más de 60 convenios en este sentido, para investigación y asesoramiento al sector empresarial.

La actividad investigadora de este centro, ubicado en la calle de La Serna, al lado del Campus de Vegazana, está estrechamente ligada a otros centros nacionales y europeos de excelencia, tanto para colaboraciones como para intercambios científicos. Son más de 40 los científicos vinculados actualmente al Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León, que también tiene un firme compromiso con la formación de futuros profesionales y la divulgación de avances científicos de su ámbito.

Las líneas de investigación científica se centran principalmente en las nuevas tecnologías de conservación de alimentos, los riesgos microbiológicos y de seguridad alimentaria, los microbiomas de sistemas de producción de alimentos, biotecnología alimentaria y desarrollo de cultivos iniciadores, la revalorización de subproductos de industrias agroalimentarias, el desarrollo de técnicas avanzadas de análisis de alimentos, la nutrición y la salud pública y la caracterización de alimentos autóctonos y sistemas de producción tradicionales.

El Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos se perfila así como un pilar fundamental de la investigación agroalimentario y contribuye al desarrollo de soluciones innovadoras para la conservación de alimentos, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la mejora de la salud pública. Además de impulsar el conocimiento y la innovación con diferentes líneas de investigación, el Ictal responde a los desafíos globales del sector agroalimentario y mejorar la calidad de los productos que llegan a la mesa de los consumidores, protegiendo su salud.

El instituto de la Universidad de León participa en diferentes redes científicas nacionales e internacionales y en iniciativas para fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología en el sector agroalimentario no sólo de la provincia de León, también de Castilla y León. De esta forma, es un puente entre la investigación y la industria y fomenta la innovación en el sector de la agroalimentación y se convierte en un apoyo indispensable para aquellas empresas pequeñas con limitaciones en recursos de I+D+i.