Un referente para todas las clínicas del noroeste

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Abigail Calvo | León

El Hospital Veterinario de la Universidad de León es algo más que un centro docente en el que se forman los veterinarios del mañana. Es un centro que cuenta con tecnología puntera, personal especializado y unas instalaciones del más alto nivel que son referencia para todo el noroeste y, a su vez, «un apoyo para otros centros», como señalan la subdirectora, Marta Regueiro Purriño, y la responsable del Servicio de Equinos, Débora Jorge Casado.

Los servicios que ofrece este centro, 24 horas al día y los 7 días de la semana, incluyen servicios de urgencia, tanto para pequeños como para grandes animales, con disponibilidad quirúrgica y médica y con servicio de UCI y hospitalización especializado «con atención constante» a los animales en estado crítico.

«El hospital tiene una labor docente constante, durante todo el año, contando con profesorado clínico, pero también con personal especialista contratado», señalan las dos responsables, para incidir en que los universitarios se forman de manera continua en estas instalaciones, pero siempre acompañados por responsables que asumen la actividad asistencial. Por sus instalaciones pasan desde leones a burros, erizos, caballos y yeguas, águilas reales, cobayas y todo tipo de perros y gatos.

De media, pasan por el Hospital Veterinario de la Universidad de León más de ocho mil perros y gatos, a los que se suman otros 400 equinos. Pero la lista aumenta con los animales silvestres y fauna salvaje, ya que este centro es un verdadero referente al que llegan animales de todo el noroeste, incluso los del Parque Natural de Cabárceno. En total, suman cerca de otro medio millar de casos. «Nos remiten casos de otras clínicas veterinarias, sobre todo, para diagnóstico por imagen y urgencias», precisan Regueiro Purriño y Jorge Casado, para añadir que también atienden cirugías remitidas de otros centros, especialmente de traumatología, neurocirugía, cirugía torácica y artroscopias, en el caso de pequeños animales y en pacientes equinos, el equipo especializado atiende fundamentalmente las urgencias de neonatos, problemas abdominales para resolución quirúrgica y artroscopias, laparoscopias o tumores.

Ubicado en el Campus de Vegazana, frente a la Facultad de Veterinaria, el Hospital cuenta con amplias y modernas instalaciones. «Ofrecemos apoyo integral a los centros veterinarios, que nos remiten pacientes, con una demanda que ha aumentado mucho desde la pandemia», explican Marta Regueiro Purriños y Débora Jorge Casado, quienes aseguran en relación al aumento de casos vinculados a urgencias y hos-pitalización, «siempre se han atendido, pero ahora los veterinarios clínicos confían mucho más en este centro y los casos se han disparado».

Última generación

Su equipamiento para diagnóstico por imagen cuenta con una Resonancia de alto campo y un TAC de última generación y multicorte, lo que se convierte en un aliado para el diagnóstico de procesos neurológicos, musculoesqueléticos u oncológicos en los animales. «Las clínicas traen a sus pacientes y después tienen la posibilidad de que se quede aquí hospitalizado o volver a la clínica para su tratamiento», precisan, en relación a que no sólo les llegan pacientes de clínicas de León, también de Asturias y Galicia y del resto de Castilla y León, porque no existe un hospital veterinario con todas las posibilidades que ofrece el de la Universidad de León, tanto en servicios como en atención de urgencias, las 24 horas del día y todos los días del año.

La docencia y la atención asistencial se dan la mano en este centro especializado para garantizar el cuidado de todos los animales, tanto domésticos o de producción como exóticos o silvestres.