Todas las ferias conducen a Murias de Paredes

Murias de Paredes es ya de por sí un atractivo único. Turístico y de recursos para desarrollar iniciativas. De montaña espectacular, de tradiciones rurales eternas, de lugares mágicos y mucho más. Pero si a ello se le suma la intensa e interesante, en cantidad y calidad, propuesta de actividades en torno a sus fiestas y pueblos, con ferias y celebraciones por allá y por acá, resulta que el municipio acapara gran interés durante todo el año, con los periodos vacacionales y estivales que confirman el empeño del Ayuntamiento, con su alcaldesa Carmen Mallo a la cabeza, de poner en valor y promover los recursos del territorio materiales e inmateriales. Y lo logra a base de nuevas propuestas y el refuerzo de las tradicionalmente fechas clave dentro del calendario de Murias de Paredes. Hay ferias y fiestas que se celebran en toda la extensión del territorio. Y eso ya es decir mucho, porque sus pueblos ofrecen su propio encanto en una alineación rural de lujo. Decir Barrio de la Puente, Los Bayos, Fasgar, Lazado, Montrondo, Murias de Paredes, Posada de Omaña, Rodicol, Sabugo, Senra, Torrecillo, Vegapujín, Villabandín, Villanueva de Omaña, Vivero... Todos cuentan con su particular atractivo.

La Feria de Artesanía que tendrá lugar el tercer fin de semana de julio, fiestas, romerías y demás celebraciones populares. La gastronomía, Concurso de Tapas con la patata del Valle Gordo, en Posada de Omaña, y el Concurso de Pinchos de Los Bayos, en sus diferentes ediciones. Corpus de Senra, Montrondo, Villabandín y Torrecillo, San Juan en Villanueva de Omaña y Murias de Paredes suman una oferta imparable. La Ofrenda en Vivero y Santiago en Fasgar, con la tradicional Romería a la Campa de Santiago. Santa Ana en Barrio de La Puente y Santa Marta en Montrondo, que componen un verano en julio mucho más que atractivo.

Agosto no levanta el pie del acelerador de las celebraciones. La Fiesta del Verano en Murias de Paredes es prueba de ello. El 15, Nuestra Señora en Posada de Omaña, seguida de la Romería de la Casa o Peñafurada, y el 16 tiene lugar el tradicional reparto de las bollas de San Roque, ambas declaradas de Interés Turístico Provincial. El mes remata con la Romería de La Seita, entre Rodicol y Sabugo, y con San Bartolo en Los Bayos.

La Romería de la Magdalena en el puerto del mismo nombre con el indudable atractivo de la recuperación de la ermita se convierte en sede ideal para la Feria de Artesanía y Oficios Tradicionales. Todo suma para dar a conocer Murias de Paredes en su total extensión como demostración de la vocación actual de dar a conocer territorio y patrimonio.