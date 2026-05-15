La Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera ofrece productos de máxima calidad, un gran programa y el mejor ambiente.Fernando otero

Decir cecina y decir Vegacervera es sinónimo de exaltación provincial, culinaria, paisajística, belleza rural, turismo de Naturaleza. Añadir chivo, para que esa cecina sea ya nombre propio de Vegacervera, es una apuesta ganadora, invencible. Aún queda tiempo, pero el 7 y 8 de noviembre tiene lugar la tradicional Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera, una cita obligatoria que nunca defrauda. De hecho, declarada de Interés Turístico Provincial.

La feria alcanza este año su edición número 35, lo que demuestra la continuidad de la apuesta municipal por un encuentro que combina a la perfección la propuesta innovadora como el mantener la idiosincrasia de la comarca a partir de un producto único, que asociado a Vegacervera lo es aún más especial y que goza de adeptos en todo tipo de mesas.

Aunque cada año es diferente y reserva las mejores sorpresas, lo que hace que el público abarrote el pueblo, ya hay un guion que funciona a la perfección y que cada año reedita el éxito de la feria más famosa de toda la montaña.

En Vegacervera se celebra todos los años la Fiesta de la Cecina de Chivo de Vegacervera, una celebración declarada de Interés Comarcal y con la que se pretende reforzar la fama de este producto autóctono, estandarte de la gastronomía de la comarca.

La fiesta arranca el sábado con la llamada diana del chivo, que da paso a los pasacalles que abrirán la feria por la tarde. La muestra, en la que participan los industriales chacineros, es una buena oportunidad para adquirir cecina de chivo. De todas formas, quienes se acerquen podrán degustar las famosas sopas de chivo, los preñaos con longaniza de chivo, aguardientes, bollos y vinos que se ofrecerán a lo largo de la jornada del sábado y domingo.

Los actos se completan con la rifa del chivo, el domingo al mediodía, folclore y bailes leoneses que tienen lugar durante todo el fin de semana. Las jornadas comienzan con actos en los que lo tradicional se impone desde el toque de diana o pasacalles con participantes ataviados de pastor tradicional, tanto en la forma como en el contenido. Para dar paso a la apertura al público de los stands de venta de cecina y otros productos de la tierra.

La muestra de animales de la zona para resaltar el origen del producto y la cultura ganadera del territorio, ocupan un lugtar preeminente durante esta feria que combina negocio y celebración pero también reafirmar las señas de identidad.