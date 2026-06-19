Valdepiélago, un oasis de naturaleza y descanso

Un verano más, las piscinas fluviales del municipio de Valdepiélago son uno de los principales atractivos turísticos y de ocio de la montaña leonesa, un espacio natural que combina el disfrute del agua, la conservación del entorno y la calidad de vida.

Ubicadas en un enclave privilegiado junto al río Curueño, las piscinas fluviales constituyen un referente para vecinos y visitantes que buscan disfrutar de un entorno seguro, accesible y respetuoso con el medio ambiente. Sus aguas limpias y el paisaje que las rodea convierten este espacio en un lugar idóneo para el verano. Tanto para los vecinos del municipio como para los visitantes. Todos tienen la opción de sacar el máximo partido y beneficio para el descanso y poder recargar el ánimo.

Además, a partir de este fin de semana abrirá sus puertas el chiringuito situado junto a la zona de baños, un espacio de encuentro y ocio que contribuirá a dinamizar el entorno y a ofrecer un servicio complementario a los usuarios de la piscina fluvial de Valdepiélago.

Su puesta en marcha supondrá un importante impulso para la actividad social y turística de la zona, convirtiéndose además en un punto de destacada referencia para disfrutar del verano en un ambiente agradable y familiar.