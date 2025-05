España apuesta por una PAC con fondos propios

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El ministro español de Agricultura, Luis Planas, defendió este lunes que la próxima Política Agrícola Común (PAC), posterior a 2027, siga siendo un programa presupuestario separado del resto de fondos de la Unión Europea (UE).

El ministro se expresó en ese sentido a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura de los Veintisiete en Bruselas para debatir sobre la futura PAC.

Planas defendió antes del encuentro que la Política Agrícola Común tenga «una singularidad única, como lo ha tenido desde el Tratado de Roma» y que la PAC, con su primer y segundo pilar, aparezca «en un único paquete separado del resto de los fondos y, por supuesto, que estos tengan una dimensión suficiente para el apoyo al sector primario».

La Comisión Europea está preparando su propuesta para el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea, con la posibilidad de que todos los programas presupuestarios queden incluidos en sobres nacionales únicos. Esa opción podría suponer que la PAC dejara de existir como política independiente.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar en julio sus propuestas para el próximo presupuesto plurianual y los reglamentos de la futura PAC.

El ministro español recordó este lunes las protestas de agricultores y ganaderos del año pasado, «que evidentemente pedían más apoyo, pedían más simplificación, pero sobre todo planteaban el foco sobre el sector primario y su reconocimiento en la seguridad estratégica de la seguridad alimentaria europea».

«Por tanto, espero que la Comisión no cometa el error de hacer una propuesta que no sea y que no responda a las expectativas básicas del propio sector», dijo.

Por otro lado, Planas se refirió a las medidas para simplificar la PAC que la CE presentó este mismo mes, que ofrecen flexibilizar y facilitar los pagos a los agricultores y evitar un solapamiento de las normas sobre los controles ambientales a las explotaciones.

Prevén también mejorar el apoyo en caso de crisis, con «procedimientos más sencillos» para las administraciones nacionales frente a los casos de catástrofes naturales o enfermedades animales, gracias a nuevos pagos disponibles en el marco de los planes estratégicos de la PAC y a herramientas de gestión de riesgos más flexibles y accesibles.

El ministro consideró que se recogen muchas propuestas efectuadas por España, y mencionó «la supresión de la liquidación anual de rendimiento que nos implicaba, en el caso de España, cálculos de rendimiento de más de 2.000 actuaciones en el conjunto de la PAC».

«De cara a los propios agricultores, hay una simplificación muy interesante, una propuesta de un régimen simplificado para los perceptores, hasta 2.500 euros. El vigente estaba en 1.250. España solicitó que fuera de 5.000 euros y vamos a continuar luchando en el Consejo y el Parlamento para conseguir extenderlo a los 5.000», comentó.

Agregó que hay «algún avance interesante» sobre la reserva de crisis al «concentrar las intervenciones de la reserva exclusivamente en los problemas de mercado» y no también en los climáticos.

En cambio, Planas dijo no estar de acuerdo con que se utilicen los fondos del primer pilar «para llevar a cabo estas actuaciones». «Voy a defender hoy que lo que hace falta es reforzar los sistemas nacionales de seguros agrarios y que lo que podría hacer la Comisión, (...) es plantear un reaseguro europeo del conjunto de los sistemas agrarios de seguros nacionales que son tremendamente interesantes e importantes», expuso.

Por otra parte, el ministro aseguró que es «muy importante que se lleven a cabo cuanto antes las propuestas legislativas» de la Comisión Europea sobre la prohibición de la venta a pérdidas y sobre «el procedimiento simplificado para la autorización de productos fitosanitarios, que son muy necesarios de cara a responder a los nuevos retos derivados del cambio climático».

Polonia, país que preside el Consejo de la UE este semestre, confía en que los Veintisiete den con una solución para las importaciones de Ucrania que no perjudique a los agricultores de los Estados miembros del Este, dijo este lunes en conferencia de prensa su ministro de Agricultura, Czeslaw Siekierski. El ministro polaco reconoció la «enorme importancia» que tiene para Ucrania obtener financiación para armamento y otros medios de defensa y aseguró que los países de la UE están a favor de apoyar a ese país, pero hizo hincapié en que «no puede ser que los agricultores sean los que tengan que asumir los costes».

