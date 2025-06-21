Dejan de cotizar los cereales de invierno en la Lonja

Cosechadora de trigo en una finca de la provincia de León.MARCIANO PÉREZ

Si la pasada semana fue la cebada, en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles se ha decidió también dejar de cotizar el resto de las variedades de cereales de invierno ante el inminente comienzo de la cosecha, empezando por la cebada donde la maquinaria está ya accediendo a las primeras fincas.

Según explica la Lonja en un comunicado, en próximas lonjas se irán incorporando progresivamente los nuevos precios en la medida en que se tenga un volumen suficientemente significativo de transacciones realizadas entre compradores y vendedores.

Semana volátil en los mercados internacionales debido a la situación en Oriente Medio y a la subida del precio del petróleo.

En Francia las altas temperaturas y el clima seco adelantarán la cosecha de cebada a la vez que aumenta la preocupación por los rendimientos del trigo a pocas semanas del inicio de la cosecha.

El maíz repite precio a la espera de que se clarifiquen todas estas tensiones que están influyendo en los mercados.