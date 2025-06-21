Cobadu rebaja facturación pero mantiene la inversión

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La cooperativa Cobadu cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 512 millones de euros, frente a los 535 millones del ejercicio anterior. «Hemos bajado algo de facturación. En unidades hemos vendido más pero hemos bajado en facturación porque el importe de las unidades y del pienso se ha abaratado. Pero hemos seguido con la misma tendencia de incremento de piensos, en actividades, en general, en agricultUra y en todos los parámetros, aumentando la cooperativa», explicó el director gerente de la cooperativa, Rafael Sánchez.

«Hemos vendido doce millones más de kilos de pienso y los mismos animales. Es porque la unidad del pienso ha bajado. No por bajada de actividad, sino por bajada de precio», insistió.

En cualquier caso, la cooperativa sigue registrando la mayor facturación empresarial en la provincia de Zamora y se mantiene como la primera cooperativa de Castilla y León y la segunda de primer grado de toda España».

«En los últimos 40 años, en un punto, somos los mayores fabricantes de pienso compuesto de España y, en un punto, los mayores gestores de materias primas y capacidad de almacenamiento, con una capacidad central de 600 millones de kilos. Son cifras muy importantes y también recogemos la mayor parte de la cosecha de Zamora, más del 50 por ciento», puntualizó.

«El año pasado reforzamos la estructura central, incorporando parcelas, ya juntamos más de 50 hectáreas y seguimos haciendo instalaciones para el almacenamiento, además de reforzar la estructura comarcal en Toro, Ciudad Rodrigo y Vitigudino (Salamanca), una nave y seguimos haciendo en todas las comarcas instalaciones muy potentes, sobre todo por dar esa cercanía y esos productos y servicios a nuestros socios», rubricó.

Además, el año pasado, comercializó 50.000 cabezas de ganado vacuno, 53.000 de ovino, 320.000 de porcino y casi 41,2 millones de litros de leche, según los datos proporcionados por Cobadu.

«Llevo 43 años en la cooperativa y es la primera vez que no ha habido ninguna queja ni reclamación en ninguna de las trece juntas preparatorias que preceden a la Asamblea. El grado de satisfacción de los socios es tremendo y, además, no es muy habitual en estas reuniones que haya un aplauso efusivo. Tenemos una sensación francamente buena de la evolución de la cooperativa, en la doble vertiente de ganadería y agricultura», destacó el director.

«La cooperativa empezó en las décadas de 1980 y 1990 como fabricante de piensos compuestos, y nos hemos ido diversificando durante estos 43 años en la parte de ganadería y comercializaciones y también hemos reforzado y potenciado mucho la parte de agricultura, que se nos desconocía», relató.

En sus declaraciones tras la asamblea de socios, Sánchez Olea recalcó que los responsables de la cooperativa están «muy satisfechos» con la evolución y el incremento registrado. «El perfil de nuestros agricultores y nuestros ganaderos ha cambiado mucho. Cuando empezamos, el perfil era de pequeños ganaderos y pequeños agricultores, que es el sustrato fundamental del movimiento cooperativo», expuso.

«En estos 40 años, han ido desapareciendo de una forma tremenda agricultores en casi todas las especies. Zamora llegó a ser la primera productora de lechones en España. Llegaron a coexistir seis cooperativas, con una comercialización de 1,2 millones de lechones al año y todo eso ha desaparecido todo y ha pasado a explotaciones más dimensionadas», apuntó.

En este contexto, comentó la aparición de las integraciones, como nueva forma de explotación. «El porcino de capa blanca está todo integrado, el ibérico sigue lo mismo, y los terneros, integrados, con lo que la actividad libre de esos pequeños ganaderos ha ido desapareciendo. Lo único que queda libre es el ovino lechero que, también, va desapareciendo a pasos agigantados, y el vacuno lechero. La situación es muy cambiante en los últimos años», describió el presidente de la cooperativa.

Rafael Sánchez Olea hizo todas estas declaraciones en el recinto ferial de Ifeza, donde Cobadu celebró su Asamblea General Ordinaria de Delegados.

Por lo que se refiere a la apertura del supermercado, Rafael Sánchez recordó que, hace cuatro años, se produjo un gran incendio en las instalaciones centrales de la cooperativa, en el ardieron seis naves y su contenido, entre otros acontecimientos a los que la Dirección tuvo que prestar atención.