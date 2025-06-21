Alertan de una fuerte caída de la producción apícola

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Coag Salamanca lamentó esta semana una «caída generalizada» de la producción en esta campaña durante la presente campaña apícola, que está siendo «especialmente dura» para los apicultores profesionales, a causa de las adversas condiciones climáticas. Las bajas temperaturas y las persistentes lluvias primaverales han impedido el desarrollo normal de las colmenas, lo que, según la organización profesional, ha obligado a realizar un «incremento desmesurado» de la alimentación suplementaria de las colonias de abejas para «evitar su colapso», al no poder salir a recolectar los recursos que necesitan del campo. Sin embargo, y pese a las graves dificultades que atraviesa el sector, Coag aseguró que el ministerio pretende eliminar la alimentación de las colmenas del paquete de ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (ISA), y si bien este año 2025 todavía se van a auxiliar estos gastos, según la OPA, no hay garantías de una continuidad en el próximo año de «tan necesaria y justificada» línea de ayuda.