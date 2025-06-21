Alertan de una fuerte caída de la producción apícola
Coag Salamanca lamentó esta semana una «caída generalizada» de la producción en esta campaña durante la presente campaña apícola, que está siendo «especialmente dura» para los apicultores profesionales, a causa de las adversas condiciones climáticas. Las bajas temperaturas y las persistentes lluvias primaverales han impedido el desarrollo normal de las colmenas, lo que, según la organización profesional, ha obligado a realizar un «incremento desmesurado» de la alimentación suplementaria de las colonias de abejas para «evitar su colapso», al no poder salir a recolectar los recursos que necesitan del campo. Sin embargo, y pese a las graves dificultades que atraviesa el sector, Coag aseguró que el ministerio pretende eliminar la alimentación de las colmenas del paquete de ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (ISA), y si bien este año 2025 todavía se van a auxiliar estos gastos, según la OPA, no hay garantías de una continuidad en el próximo año de «tan necesaria y justificada» línea de ayuda.