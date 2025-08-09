Las vacas ya pueden zafarse de las olas de calor

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El ganado vacuno no escapa a los rigores del verano por lo que las granjas tienen ventiladores e incluso duchas que ayuden a mitigar las altas temperaturas pero con lo que no contaban, hasta hace poco, es con un collar inteligente que testa, vaca a vaca, su nivel térmico para prevenir un golpe de calor.

Se trata de la innovación tecnológica SenseHub, ofrecida comercialmente por MSD Animal Health, y es el primer collar capaz de ofrecer ese servicio al ganadero para evitar que sus vacas sufran estrés térmico, según indica a Efeagro la directora del equipo técnico de Rumiantes de dicha compañía, Laura Elvira.

El avance no es menor, porque el estrés térmico hace que la vaca coma menos, lo que le afecta a la reproducción (incluso al futuro ternero), debilita el sistema inmune y, en el caso de las lecheras, hace que produzcan menos leche. La tecnología permite también reducir gastos porque se utilizan los recursos justos en el momento preciso.

En ese sentido, detalla que el año pasado descubrieron que las duchas que se aplicaban a las vacas en las noches de verano eran innecesarias, justo lo contrario de lo que creían, por lo que el ganadero se ahorra ese consumo hídrico. También se hace un uso más eficiente de los ventiladores y eso redunda en una optimización del gasto energético.

El collar, o el crotal, se puede colocar a la vaca que se desee monitorear para tener una información «con mucho detalle» de su estrés térmico. El dispositivo es capaz de detectar el jadeo por calor de un animal para avisar inmediatamente al ganadero a través de una «app» y que pueda así proporcionarle los cuidados necesarios.

Es un dispositivo que «hila mucho más fino» que la tecnología disponible hasta ahora, consistente en colocar una especie de estación meteorológica en la granja que informaba de las condiciones generales de temperatura y humedad pero por «grupos pequeños y no vaca a vaca». En ese sentido, «los collares te ayudan a afinar mucho más el diagnóstico», reitera Elvira.

Por el momento, en el sector que «más impacto» está teniendo es en el vacuno lechero porque los resultados son más evidentes ya que se percibe en la producción diaria. No obstante, también se implementa en cebaderos y no se descarta su utilidad en el ganado extensivo para determinar si son necesarias más o menos zonas de sombra donde los animales puedan resguardarse del calor.

El collar envía información en tiempo real a una antena instalada en la granja y desde ahí al dispositivo móvil del ganadero. Más allá de detallar el estrés térmico de cada res, es capaz de recopilar una gran cantidad de información sobre el comportamiento de la vaca.