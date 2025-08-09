Leve subida del precio de la leche de oveja y de cabra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles se ha registrado una leve subida de la leche de oveja y cabra en una época en la que se registra muy poca oferta debido a la estacionalidad, puesto que el grueso de las entregas de las ganaderías se hace en primavera, ha informado el mercado agropecuario leonés en un comunicado. La Lonja ha explicado que habrá que esperar para «ver si se consolida un cambio de tendencia y qué precios se marcan cuando estén en su máximo de producción». También se ha registrado una bajada de precios en el sector de los cereales, motivada por las buenas cosechas a nivel nacional e internacional, a lo que se suma la inestabilidad en las políticas aplicadas por EE.UU sobre sus socios en el tema de los aranceles y la recuperación del euro frente al dólar. En la provincia de León ya se da prácticamente está terminada la cosecha que, según la Lonja, «deja un sabor agridulce», con unos buenos rendimientos pero con unos precios que apenas cubren costes, por tanto, la campaña se ve como «una oportunidad perdida que podría haber aliviado la maltrecha economía de los agricultores».

Los rendimientos en general están siendo buenos tanto en secano como en regadío, en un año en el que los precios no ayudan a conseguir la rentabilidad deseada.

Por otro lado, se está registrando una disparidad en el precio alcanzado por el ovino de carne, con subida en lechazos y corderos de menor tamaño, mientras que hay bajadas en los que son de mayor peso. En el sector del vacuno de carne, los pasteros repiten precio y la carne repunta por el incremento del consumo interno en verano, siendo las hembras los animales más buscados. Asimismo, se ha producido una bajada de un euro en tonelada en la paja, con poca repercusión para el agricultor puesto que este precio apenas cubre los costes de empacado y cargue, ha concluido la Lonja en su análisis de la sesión.

La semana pasada, el acuerdo firmando entre EE. UU y la UE que puso fin a una hipotética guerra arancelaria, tuvo una nula repercusión en los precios de los cereales, por lo menos hasta que se concrete la letra pequeña y se clarifiquen los términos del mismo respecto a materias agrarias. Ahora, con su entrada en vigor sigue la incertidumbre en el sector.

En lo comercial, la presión de los precios continúa al estar inmersos en plena cosecha en el hemisferio norte, la cual está ya muy avanzada, pero a la vez se contrarresta con la subida del petróleo y sobre todo con la bajada de la cotización del euro frente al dólar.