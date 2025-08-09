El sector agrícola lidera la bajada de paro anual

El número de parados en el sector primario fue de 78.395 personas.JESÚS

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El sector agrícola ha liderado en julio la bajada del paro anual con un retroceso del 12,66 % y 11.368 desempleados menos que hace un año, según los datos de los registros del Servicio público de empleo estatal (SEPE) difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con estos datos, el número total de parados en el sector primario fue de 78.395 personas.

En la comparativa mensual, el paro agrícola retrocedió un 0,78 %, es decir, 614 personas menos desempleadas.

En el conjunto de las actividades económicas de España, el paro registrado se redujo un 5,71 % anual y un —0,06 % mensual hasta totalizar la cifra de 2,4 millones de parados.

En cuanto al número de ocupados, en el sector agrícola se situó en 208.194 personas (+7,85 % mensual) y los demandantes de empleo no ocupados (denos) en 96.149 (-0,87 % mensual).

El paro agrícola de personas de nacionalidad no española afectó en junio a 17.697 personas.