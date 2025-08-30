Naranjas, peras y cebollas, los que más se han encarecido

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Naranjas, peras conferencia y cebollas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes, según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción. En este informe se analiza la evolución de los precios entre principios de julio y mediados de agosto de 2025 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol, informa la organización en un comunicado. Tras las denuncias de Facua, en febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras los productos estuvieron afectados por la rebaja del IVA.