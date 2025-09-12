La CE destaca las salvaguardas del acuerdo con Mercosur

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha puesto el acento en las «sólidas salvaguardas» incluidas en el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, ante los temores y protestas de los agricultores por los potenciales efectos de los productos del bloque latinoamericano "Nuestros agricultores necesitan competencia justa e igualdad de oportunidades. Esto es esencial. Por eso tenemos sólidas salvaguardas en nuestro acuerdo comercial con Mercosur, respaldado por financiación si se necesita compensación", declaró. El acuerdo UE-Mercosur contiene una cláusula de salvaguarda que prevé que alguna de las partes —un solo país puede activarla— pueda solicitar la suspensión del acuerdo en caso de incumplimiento de sus disposiciones o de una perturbación en el mercado. Von der Leyen dijo que en Europa se tiene acceso a alimentos «de alta calidad» que los agricultores y pescadores «extraordinarios» del club comunitario producen «a precios asequibles».