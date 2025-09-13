León abre la convocatoria para los Premios Chaleco Agricultor

La feria en la que se fallarán los premios tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en Málaga.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La labor de los agricultores es fundamental para el progreso de la industria agroalimentaria nacional y el desarrollo del conjunto de la sociedad. Por ello, Expo AgriTech 2025, la mayor feria de innovación dedicada al ámbito agrícola que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en Málaga, y Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, han lanzado la primera edición de los Premios Chaleco Agricultor, los «Estrella Michelín de la Agricultura». Los galardones tienen el objetivo de reconocer el liderazgo de aquellos profesionales que están apostando por la innovación, la sostenibilidad y la tecnología a fin de conseguir una gestión más rentable, competitiva y eficiente de sus explotaciones.

Los Premios Chaleco Agricultor 2025 están dirigidos a todos los agricultores de España, con independencia del tamaño o tipo de finca. A partir de estas distinciones, también se quiere dar visibilidad a las mejores prácticas que actualmente se están aplicando en el campo con el propósito de que sean motivo de inspiración para el resto del sector.

Para poder participar en los prestigiosos reconocimientos, León ya ha abierto su convocatoria. Los interesados pueden enviar su candidatura mediante un formulario online hasta el próximo 12 de octubre en las siguientes tres categorías. La primera abarca la innovación en cultivos, donde se pone en valor a los agricultores que son pioneros en la incorporación de nuevas variedades, nuevos tipos de plantaciones adaptadas al cambio climático o nuevos insumos agrícolas – como los derivados de las larvas de insectos o las algas – que están impulsando la productividad, la calidad y abriendo perspectivas distintas en el mercado.

La segunda categría se refiere a la sostenibilidad, donde se destaca a las explotaciones que están desarrollando proyectos o acciones que contribuyen a minimizar el impacto de la producción agraria incluyendo el cuidado del medio ambiente, uso eficiente de recursos, reducción de emisiones, conservación o mejora de la salud del suelo, disminución de residuos fitosanitarios, descenso del desperdicio de las cosechas y medidas que favorecen la economía circular. Incluye las iniciativas agroecológicas y de agricultura regenerativa.

La tercera, aplicación de la Tecnología, prremia a los agricultores que han incorporado propuestas digitales avanzadas en sus procesos de cultivo abarcando el riego, la fertilización, la cosecha, y que sean intensivos en gestión de datos, fomentando la eficiencia y excelencia.