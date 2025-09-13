El Gobierno se compromete con la transición digital agraria

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha suscrito un convenio con la Asociación Española de Normalización (UNE) para trabajar conjuntamente en la normalización de los datos que operan a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria, según se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Ministerio busca impulsar la transición digital del sector agroalimentario mediante tres objetivos definidos en la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, entre los cuales destaca el fomento del uso eficiente de datos en la cadena agroalimentaria. "La digitalización empresarial es una línea estratégica fundamental para la Asociación Española de Normalización, ya que el desarrollo de la economía del dato es clave para empresas, gobiernos y la sociedad en general", ha detallado el Departamento liderado por Luis Planas en un comunicado. Este trabajo conjunto se centrará en reducir las barreras técnicas que dificulten la adopción de nuevas tecnologías. Además, ambas entidades proporcionarán recursos y herramientas para apoyar al sector agroalimentario en todas las fases de la transición digital. Asimismo, las dos entidades también promoverán la interoperabilidad y la estandarización de los datos que operan a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria.