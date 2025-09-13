España recurre al fondo de crisis de la PAC

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confirmó este miércoles que España solicitará activar la reserva financiera de crisis de la Política Agraria Común (PAC) para hacer frente a los efectos en la agricultura y la ganadería que han tenido los incendios de este verano. Planas hizo el anuncio este miércoles en la sesión de control en el Congreso donde fue interpelado por el diputado por Burgos del PP, Ángel Ibáñez, que le pregintó si consideraba que había estado a la altura de lo sucedido. «Sí, y si me pregunta si el Partido Popular está a la altura de las circunstancias, mi respuesta es que no. Y a los hechos me remito», contestó el ministro.

A esta respuesta, el diputado del PP contestó reprochando al ministro que el Gobierno no ha hecho «absolutamente nada» y ha «dejado solos» a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios. En esta línea, criticó que el Ejecutivo tiene millones de euros para patrocinar campañas del Ministerio de Igualdad o reparar el avión presidencial pero «ni un solo euro» para indemnizar a los agricultores y ganaderos.

Asimismo, Ibáñez dijo que es «una vergüenza» que Agricultura no haya solicitado a la Unión Europea la activación del Fondo de Reservas Económicas ante crisis agrícolas. «No han hecho nada, señor Ministro», remachó.

En cifras

Frente a estos argumentos, Planas respondió que el Gobierno ha destinado 4.975 millones de ayudas al sector primario frente a los «15 millones en los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy». También destacó se ha incrementado en un 50% los seguros agrarios y se han destinado 500 millones por año al regadío.

En lo que respecta al fondo de la PAC, el ministro dijo que lo esgrimido por el diputado del PP es «incierto», ya que Planas ha asegurado que España «tiene la intención de movilizar la Reserva Agrícola» para lograr fondos y apoyar a agricultores y ganaderos.

Además, Planas, en un consejo informal de ministros de Agricultura y Pesca celebrado en Copenhague, ha reclamado que en la futura Política Agraria Común (PAC) los agricultores y ganaderos se sientan representados y ligados con el presupuesto europeo. En concreto, durante la reunión, el ministro ha afirmado que el sistema agroalimentario no debe perder su importancia nuclear dentro de la Unión Europea.

Desde Asaja León

Asaja León ha reclamado este martes al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León que actúen con rapidez para aplicar el anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), autorizado por la Comisión Europea mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1796, publicado el 8 de septiembre.

El nuevo reglamento permite a los Estados miembros adelantar hasta el 70% de los pagos directos y hasta el 85% de las ayudas al desarrollo rural basadas en superficie y animales con el objetivo de aliviar los problemas de liquidez que atraviesa el sector agrario europeo.

Esta medida excepcional responde a una combinación de factores adversos, como los conflictos internacionales, las tensiones comerciales, el aumento de aranceles y fenómenos meteorológicos extremos.

Asaja León ha instado a las administraciones a ser diligentes en la aplicación de esta normativa, recordando que el campo leonés sufre una campaña cerealista mediocre, costes elevados y una caída de precios que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.

La organización agraria ha subrayado que el reglamento europeo permite realizar estos pagos anticipados desde el mes de octubre, incluso si no se han completado todos los controles administrativos, siempre que se garantice la devolución de posibles ingresos indebidos.

De esta forma, Asaja ha pedido transparencia en la gestión de los expedientes y agilidad en la tramitación para que los fondos económicos lleguen cuanto antes a los agricultores y ganaderos, que necesitan liquidez urgente para afrontar la campaña de otoño.