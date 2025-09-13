Continúa la estabilidad del sector cerealista en la Lonja de León

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

En la sesión de la lonja de León celebrada el pasado miércoles, repetición de precios en todas las categorías de cereales. Los mercados estaban a la espera del informe USDA del mes de septiembre que se dio a conocer este viernes para ver si se producían cambios significativos en la previsión de rendimientos sobre todo en maíz, que en el anterior se habían fijado en máximos históricos. La devaluación del dólar frente al euro tampoco está ayudando a los mercados europeos, además las nuevas tensiones geopolíticas pueden tener consecuencias significativas en este sector.

Campaña de alubia

La campaña de alubia se está desarrollando de forma ágil y rápida en la provincia, en este momento ya se ha recogido una parte importante y en los próximos días en los cuales hay una previsión de estabilidad en el tiempo, se avanzará en la misma. La variedad blanca de Riñón que es la segunda en importancia de siembra después de la Pinta, también está obteniendo unos buenos resultados de rendimientos y la calidad este año se puede considerar excepcional.

«Estamos a la espera de que comience la cosecha en las fincas mas tempranas de girasol, tan pronto que tengamos un volumen significativo de las mismas incorporaremos este producto a la tabla de cotizaciones», aseguran desde la Lonja de León.