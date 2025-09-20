Un sobre con 37.200 euros para España

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Comisión Europea presentó este miércoles los «sobres nacionales» para los Estados miembros en la Política Agrícola Común (PAC) del periodo 2028-2034, que incluyen una asignación nacional mínima de más de 37.200 millones de euros para España, en el marco de las medidas de apoyo a la renta de los agricultores.

El sobre nacional para España asciende exactamente a 37.235 millones de euros, la segunda cifra más alta de la UE después de la de Francia (50.938 millones de euros).

La Comisión indicó que con las asignaciones a los países de la UE está garantizando «un mínimo de 300.000 millones de euros para apoyar a los agricultores, que abarca no solo los pagos directos por superficie, sino también otros instrumentos que garantizan el apoyo a la renta».

Entre ellos citó las inversiones, las medidas agroambientales y una Red de Seguridad Unificada de 6.300 millones de euros en caso de perturbaciones del mercado.

El Ejecutivo comunitario subrayó que el importe específico para las ayudas a la renta de la PAC «se asigna a los Estados miembros de forma que se garantice la equidad y la continuidad de la financiación del sector agrícola y las zonas rurales». Y explicó que esto se ha conseguido determinando, para cada país, su parte correspondiente de la dotación total de la PAC para 2027 (último año del actual periodo presupuestario) y aplicando una asignación prorrateada del importe específico por Estado miembro.

Recordó además que, junto con las asignaciones mínimas específicas, sigue habiendo 453.000 millones de euros en los planes de asociación para que los Estados miembros refuercen el apoyo al sector agrícola. Con ello, añadió, los países podrán complementar las asignaciones mínimas de la PAC para otras intervenciones obligatorias, como proyectos de innovación e intercambio de conocimientos o programas escolares o para completar las intervenciones de apoyo a la renta.

La Comisión tiene previsto publicar recomendaciones nacionales para orientar a los Estados miembros en la elaboración de sus planes. Bruselas presentó a mediados del pasado julio su borrador presupuestario para el periodo 2028-2034, que prevé un recorte de los fondos de la PAC.

La PAC, creada en 1962, que representa un tercio en las cuentas actuales, fusionará en uno los dos fondos históricos correspondientes a los pagos directos a los profesionales de campo y las ayudas al desarrollo rural. Aunque se han blindado unos 300.000 millones de euros para el futuro presupuesto, la cifra contrasta con la de otros marcos presupuestarios anteriores: en el periodo 2021-2027, los dos fondos de la PAC suman unos 400.000 millones de euros, lo que supone un recorte de aproximadamente un 25 %.

Rechazo unánime

Los consejeros autonómicos de Agricultura rechazaron este lunes, de forma unánime, la propuesta de la Comisión Europea (CE) sobre el diseño y los presupuestos de la futura Política Agraria Común (PAC), en el consejo consultivo presidido por el titular del ramo, Luis Planas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y los consejeros celebraron la reunión consultiva preparatoria del próximo Consejo de Ministros del ramo la Unión Europea (UE), que se celebrará los días 22 y 23 en Bruselas y que abordará la propuesta de Bruselas para el presupuesto 2028-2034. Planas ha pedido a las autonomías apoyo y una «estrategia» frente a la propuesta de la CE, que el Gobierno español ve insatisfactoria, según ha declarado el ministro en rueda de prensa. El proyecto de Bruselas plantea incluir la PAC y el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (Fe,mpa) en un megafondo, en el que los países comunitarios tendrán más responsabilidad.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón, Javier Rincón, ha destacado que llegó con una «actitud positiva» para «defender una postura conjunta» de España frente a la PAC que no pase por un «sobre único» y que «mantenga unos fondos específicos» para los pilares de pagos directos y desarrollo rural.