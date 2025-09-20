CyL pide al Gobierno que defienda la PAC que necesita su gente del campo

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, instó esta semana al Gobierno, en el transcurso de la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrado en la sede del Ministerio, «a que defienda la PAC que necesitan los agricultores y ganaderos» de esa comunidad.

González Corral planteó la defensa de una PAC sólida y transmitió tanto al ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, y a los consejeros autonómicos, los principales puntos de la declaración institucional suscrita con las OPAS de la comunidad, a la que posteriormente se sumaron las cooperativas. Ese documento «apuesta por una PAC con un presupuesto fuerte, que mantenga los dos pilares y que apueste por el relevo generacional y por los agricultores y ganaderos profesionales», recordó. La titular de Agricultura incidió que una vez analizada la propuesta de la Comisión Europea sobre la reforma de la PAC hay «varios puntos en los que no estamos de acuerdo». Entre estos, según ha detallado la Consejería en un comunicado, se encuentran la disminución del presupuesto; el establecimiento de un fondo único, «que hará que la PAC pierda su autonomía, dejando que sean los Estados miembros los que decidan hacia dónde van esos fondos disponibles»; o la degresividad en las ayudas que penaliza a las explotaciones de mayor tamaño.

Dando la «batalla»

«Necesitamos que el Consejo Europeo, lugar en el que votan los estados miembros, también apoye las características de la PAC de Castilla y León y del resto de las comunidades autónomas», explicó María González Corral, quien sostuvo que desde la Junta seguirán «dando la batalla en defensa del campo», y para ello aprovecharán la representación que tiene este semestre de las comunidades en Bruselas.

La consejera ha adelantado que el próximo lunes va a estar presente en la reunión de los ministros de Agricultura en la capital europea, en un viaje en el que también participarán las OPAS. Allí mantendrá reuniones con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo «para defender y transmitir esa declaración institucional, que es nuestra hoja de ruta».

Incendios

Finalmente, la consejera también ha aprovechado la celebración de esta reunión presencial con el ministro, para pedirle explicaciones de cómo van las distintas ayudas que el MAPA y el Gobierno Central van a articular a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios, recordando lo que se ha puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León.

«Hemos sido ágiles y eficaces y hemos trasladado subvenciones de 5.500 euros a más de 530 agricultores y ganaderos, número que se verá ampliado en el próximo Consejo de Gobierno, además de en el reparto de alimentos con casi 6 millones de kilogramos desde que hemos comenzado y por eso queremos saber qué va a hacer el MAPA para ayudarles», ha concluido la consejera. Por su parte, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado estos días a la unidad para poder alcanzar una postura «común y fuerte» a nivel nacional tras la propuesta realizada por la Comisión Europea para la futura PAC, que presenta importantes recortes.