CyL pide al Gobierno que defienda la PAC que necesita su gente del campo

«Necesitamos que el Consejo Europeo apoye las características de la PAC de Castilla y León y del resto de comunidades», asegura la consejerá de Agricultura

María González Corral, con agricultores y ganaderos en La Chana de Somoza.

María González Corral, con agricultores y ganaderos en La Chana de Somoza.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, instó esta semana al Gobierno, en el transcurso de la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrado en la sede del Ministerio, «a que defienda la PAC que necesitan los agricultores y ganaderos» de esa comunidad.

González Corral planteó la defensa de una PAC sólida y transmitió tanto al ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, y a los consejeros autonómicos, los principales puntos de la declaración institucional suscrita con las OPAS de la comunidad, a la que posteriormente se sumaron las cooperativas. Ese documento «apuesta por una PAC con un presupuesto fuerte, que mantenga los dos pilares y que apueste por el relevo generacional y por los agricultores y ganaderos profesionales», recordó. La titular de Agricultura incidió que una vez analizada la propuesta de la Comisión Europea sobre la reforma de la PAC hay «varios puntos en los que no estamos de acuerdo». Entre estos, según ha detallado la Consejería en un comunicado, se encuentran la disminución del presupuesto; el establecimiento de un fondo único, «que hará que la PAC pierda su autonomía, dejando que sean los Estados miembros los que decidan hacia dónde van esos fondos disponibles»; o la degresividad en las ayudas que penaliza a las explotaciones de mayor tamaño.

Dando la «batalla»

«Necesitamos que el Consejo Europeo, lugar en el que votan los estados miembros, también apoye las características de la PAC de Castilla y León y del resto de las comunidades autónomas», explicó María González Corral, quien sostuvo que desde la Junta seguirán «dando la batalla en defensa del campo», y para ello aprovecharán la representación que tiene este semestre de las comunidades en Bruselas.

La consejera ha adelantado que el próximo lunes va a estar presente en la reunión de los ministros de Agricultura en la capital europea, en un viaje en el que también participarán las OPAS. Allí mantendrá reuniones con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo «para defender y transmitir esa declaración institucional, que es nuestra hoja de ruta».

Incendios

Finalmente, la consejera también ha aprovechado la celebración de esta reunión presencial con el ministro, para pedirle explicaciones de cómo van las distintas ayudas que el MAPA y el Gobierno Central van a articular a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios, recordando lo que se ha puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León.

«Hemos sido ágiles y eficaces y hemos trasladado subvenciones de 5.500 euros a más de 530 agricultores y ganaderos, número que se verá ampliado en el próximo Consejo de Gobierno, además de en el reparto de alimentos con casi 6 millones de kilogramos desde que hemos comenzado y por eso queremos saber qué va a hacer el MAPA para ayudarles», ha concluido la consejera. Por su parte, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado estos días a la unidad para poder alcanzar una postura «común y fuerte» a nivel nacional tras la propuesta realizada por la Comisión Europea para la futura PAC, que presenta importantes recortes.

Rechazo de las organizaciones agrarias al «recorte» para el campo

Las organizaciones agrarias más representativas del sector primario español han coincidido en manifestar su rechazo al «recorte» de la cuantía que ha propuesto la Comisión Europea para España de la Política Agraria Común (PAC) 2028/34: una asignación mínima de 37.235,3 millones de euros.La organización agraria Asaja ha mostrado su «rechazo total y frontal» a esta propuesta financiera y le ha pedido a Bruselas que la retire porque, a su juicio, confirma un recorte de ayudas superior al 20 % respecto al periodo actual.El director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha asegurado que «se confirma ese recorte de un 22 % que, además, no afecta de manera lineal a todos los países», ya que, mientras «Polonia pasa a recibir más, España, Italia, Francia o Grecia pierden más fondos que el resto».Ha avanzado que el sector agrario europeo, a través del COPA-Cogeca, trabaja ya para celebrar «manifestaciones en Bruselas para mostrar nuestro rechazo», a la vez que ha pedido al Gobierno de España que «siga liderando ese rechazo dentro del Consejo», porque el marco financiero «puede ser rechazado si no hay unanimidad».El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha indicado que están «analizando la cuantía» que este miércoles ha anunciado Bruselas para España de la futura PAC que, «en principio, lo que nos viene a decir, es que hay un recorte (de fondos) del 22 o del 30 %, si se incluye la inflación».«No hay por tanto ninguna sorpresa respecto a lo que se venía diciendo, desgraciadamente» y «es una mala noticia», ha señalado justo antes de la intervención del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Nueva Economía Forum.UPA ha señalado a Efeagro que consideran «inaceptables» las cifras de los sobre nacionales de la Política Agraria Común (PAC), porque «supone un recorte de 10.000 millones de euros para España en el próximo periodo». UPA ha calificado la propuesta de la Comisión Europea como un «tijeretazo cruel», que traerá «graves consecuencias al sistema alimentario de todo el continente» y han exigido al Gobierno español que «intensifique sus presiones ante la CE para corregir esta propuesta y fortalecer la PAC». Y el coordinador estatal de Unión de Uniones (UdU), Luis Cortés, no ha dudado en afirmar que «los fondos son insuficientes», a la vez que ha demandado que al menos equivalgan «al 2 % del PIB de la Unión Europea». «O se amplía su cuantía o se solicita al presidente Pedro Sánchez que presente su veto al marco financiero», ha sentenciado antes de mostrar su rechazo a la «renacionalización de las ayudas, porque generara más desigualdades entre los Estados miembros». UdU sí ve bien «algunos aspectos», como «que se segmenten los agricultores y se identifiquen los profesionales». La Comisión Europea presentó este miércoles los «sobres nacionales» para la futura PAC, que por cuantía lideran Francia (50.938 millones de euros) y España (37.235,3 millones de euros).
