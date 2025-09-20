Bruselas amplía un año las medidas de protección para la gripe aviar

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Bruselas ha ampliado un año, hasta el 30 de septiembre de 2026, las medidas de protección y vigilancia establecidas por España, Alemania y Portugal frente a la gripe aviar debido al «riesgo creciente» de nuevos brotes en aves de corral y cautivas ante el inicio de la temporada migratoria.

La medida, publicada el pasado martes en el Diario Oficial de la Unión Europea (Doue), establece que la duración de las restricciones aplicables en la zona de protección y vigilancia establecidas por Portugal, Alemania y España pasa de extenderse hasta el 30 de septiembre de este año, al mismo día del 2026.

Según el propio documento, la Comisión Europea (CE) ha tomado esta decisión para «prevenir» toda perturbación «innecesaria» del comercio dentro de la Unión Europea (UE) y evitar que terceros países impongan obstáculos «injustificados» al comercio.

Asimismo, el organismo ha advertido de que existe un «riesgo creciente» de nuevos brotes en aves de corral y aves cautivas debido a al inicio «en breve» de la temporada migratoria de aves silvestres.

Situación epidemiológica

De este modo, la CE ha prorrogado el periodo de aplicación de estas medidas para abarcar las próximas temporadas anuales de migración de las aves silvestres, aunque esta prórroga, ha puntualizado el texto, tiene en cuenta la evolución de la situación epidemiológica en la UE y los correspondientes riesgos para la salud animal.

En lo que va de año, España ha detectado focos en aves de corral en Extremadura, Castilla-La Mancha y en Andalucía, en el caso de esta última comunidad, la detección de focos en aves acuáticas ha provocado el cierre de espacios como el Parque de María Luisa, en Sevilla.

La gripe aviar de alta patogenicidad se provoca por un virus que se transmite vía respiratoria y que provoca la muerte del animal en pocas horas o días, su transmisión a las personas es muy baja. No obstante y, siempre de la mano de los protocolos establecidos, se mantienen bajo vigilancia sanitaria a todas aquellas personas que pudieran haber estado en contacto con las aves. Una vez que se ha realizado el análisis de laboratorio y confirmada la alta patogenicidad del virus, se ha procedido a la declaración del foco y la información se ha subido a un aplicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), que se encarga de estos casos.