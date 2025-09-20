Una solución sostenible para los residuos del lúpulo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un equipo de investigadores de la Universidad de León (ULe) ha demostrado que los residuos de lúpulo, tradicionalmente considerados desechos agrícolas, pueden convertirse en una alternativa sostenible al uso de turba en tratamientos de semillas, mejorando su germinación y favoreciendo el desarrollo de microorganismos beneficiosos como el hongo Trichoderma. El hallazgo, publicado en la revista científica ‘Agriculture’, abre nuevas vías para la valorización de subproductos agrícolas dentro de la economía circular. El estudio, liderado por el Grupo Universitario de Investigación en Ingeniería y Agricultura Sostenible (GUIIAS), se enmarca en el proyecto europeo Eureca-PRO y ha sido desarrollado en colaboración con el grupo Aquaterra de la Universidad de la Coruña. La investigación se centra en el uso de residuos de conos de lúpulo como sustrato para el recubrimiento de semillas (técnica conocida como pilling), en sustitución de la turba, un recurso natural limitado y de extracción ambientalmente costosa.