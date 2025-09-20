Bruselas abre consulta sobre el bienestar en las granjas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Europea (CE) ha comenzado este viernes una consulta pública para recabar las opiniones de agricultores y ganaderos, empresas, ciudadanos y otros interesados en relación con la revisión de la legislación comunitaria sobre el bienestar animal en las explotaciones ganaderas.

La consulta estará abierta hasta el próximo 12 de diciembre, indicó esa institución en un comunicado.

La revisión de la legislación se llevará a cabo en el contexto de la llamada «Visión para la Agricultura y la Alimentación» adoptada el pasado febrero, con la que el Ejecutivo comunitario se comprometió a mantener un estrecho diálogo con los agricultores, el sector alimentario y la sociedad civil sobre el bienestar animal, precisó la CE.

Bruselas tiene previsto presentar su primera propuesta de revisión de la legislación de la UE en ese ámbito a finales del próximo año. Se basará en datos empíricos y dará seguimiento a la respuesta de la Comisión a la Iniciativa Ciudadana «Acabemos con la era de las Jaulas».

También abordará la cuestión de las normas de bienestar animal relativas a los productos importados por la Unión Europea (UE).

Aparte de esta consulta, la revisión será precedida de distintas encuestas así como de la aportación científica proporcionada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).