Detectado un foco de gripe aviar en una explotación de gallinas ponedoras de Olmedo

La Junta de Castilla y León ha declarado un foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en una explotación de gallinas ponedoras en la localidad de Olmedo, Valladolid, tras la confirmación realizada este viernes por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España.

Se trata del sexto foco en aves domésticas que se detecta en España en el presente año, el primero en Castilla y León, tras los focos declarados en Extremadura (1), Castilla-La Mancha (2) y Andalucía (2), mientras que en aves silvestres se han registrado 38 casos.

La Consejería de Agricultura activó el 17 de septiembre el protocolo establecido en el Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar en España de 2025, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Consejería de Sanidad y el sector, tras comunicar la propia explotación un incremento leve de mortalidad en la granja, con un censo aproximado de 760.000 aves.

Ese mismo día, se procedió a la inmovilización de la explotación con el objetivo de minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad, proteger la sanidad animal y la seguridad del resto de explotaciones de la zona, a la vez que los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta tomaron las muestras que se remitieron al laboratorio nacional de referencia.