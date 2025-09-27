Un estudio alerta del riesgo de extrema escasez de agua

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Las sequías del día cero (DZD), episodios de falta extrema de agua, aumentarán considerablemente en frecuencia. Un estudio señala que a finales de siglo pueden amenazar a 750 millones de personas y en las próximas dos décadas surgir puntos críticos de escasez en lugares como el Mediterráneo. La investigación del Instituto de Ciencias Básicas de Corea, basada en modelos, prevé que el riesgo de grave escasez de agua debido al cambio climático afecte para 2100 a casi tres cuartas partes (74 %) de las regiones propensas a la sequía, incluidas aquellas con grandes embalses, en un escenario de altas emisiones. A finales de este siglo, 753 millones de personas, incluidos 467 millones en zonas urbanas como el Mediterráneo, podrían ser vulnerables a una escasez extrema de agua en caso de un calentamiento de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, según el estudio que publica Nature Communications. La región mediterránea sería la más expuesta en las zonas urbanas, mientras que el norte y el sur de África y algunas partes de Asia se enfrentarían a los impactos más graves en las rurales, indica el citado instituto en un comunicado. El estudio muestra que la frecuencia de las DZD aumentará «considerablemente en las próximas décadas, mucho antes de lo previsto anteriormente». Esta es la primera estimación conocida de este tipo.