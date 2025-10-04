El paro agrícola baja un 1,52 % y los contratos suben un 76%
DATOS DEL EMPLEO DEL MES DE SEPTIEMBRE
El paro general experimentó en España en septiembre la primera bajada mensual desde 2007, exceptuando el período de pandemia, de acuerdo con las estadísticas difundidas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La agricultura volvió a encabezar el mes pasado la caída del paro interanual dentro de todos los sectores económicos, con un retroceso del 12,26 % (-10.531 personas).
En cuanto a los demandantes de empleo, en agricultura fueron 291.332 y de ellos un total de 181.268 ocupados, mientras que la cifra de demandantes de empleo no ocupados (deno) fue de 92.376.
El número de «deno» en agricultura cayó un 1,77 % mensual (-1.669 personas) y un 13,73 % anual (-14.697)
El paro agrícola de personas de nacionalidad no española afectó en septiembre a 16.148 personas, un 3,32 % menos que en agosto (-554) y un 12,37 % menos anual, lo que representa un 2.279 menos.
El número de contratos registrados en el sector de la agricultura en septiembre se fijó en 149.982, lo que supone un 76,05 % más mensual (64.789) y un repunte del 8,76 % interanual (8,76 %).
De esos contratos, un total de 75.547 fueron de carácter indefinido mientras que los contratos temporales alcanzaron 74.435 firmados.