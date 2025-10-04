Coag exige que se abonen las ayudas por daños del oso

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Coag ha exigido a la Junta que abone con «urgencia» las ayudas por los daños del oso a la apicultura que acumulan ya un «retraso inaceptable» de dos años, al asegurar que los últimos pagos realizados por la Consejería de Medio Ambiente corresponden al año 2023, apuntaron.

En un comunicado, desde la opa manifestaron su «profunda preocupación y malestar», ya que al mismo tiempo que existen «casi dos campañas completas sin indemnizar», los daños «siguen acumulándose año tras año». Esta situación genera una «gran tensión económica» entre los apicultores, afirmaron, que «ven cómo sus colmenas sufren ataques continuos» por parte del oso pardo pese a que «ponen todos los medios posibles de prevención», como pastores eléctricos y otras medidas disuasorias, desgranaron.

«No se puede permitir que la conservación de la fauna se haga a costa de la ruina de nuestros apicultores», remarcaron desde Coag, quienes agradecieron la labor de los técnicos que tramitan los expedientes,